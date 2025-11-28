Kauno rajone įžiebta eglė pakurstė aistras: „paskendo“ liepsnose

Eglė buvo įžiebta kvapą gniaužiančios ceremonijos metu, o susirinkusius svečius stebino surengtas ugnies šou.
Būtent dėl jo internautai buvo priversti suabejoti tuo, ką mato.
Po įžiebimo socialiniuose tinkluose ėmė plisti kadras, kuriame Kauno rajono eglė atrodo lyg būtų paskendusi liepsnose.
„Atrodo, kad eglutė dega...“, – stebėjosi vienas internautas.
„Ir iškart padegė?“, – klausė kitas.
Visgi tai – tik iliuzija – eglutė Kauno rajone užsidegusi nebuvo.
„Šiandien Kauno rajono savivaldybės aikštę užliejo šventinė nuotaika – meras Valerijus Makūnas kartu su Savivaldybės tarybos nariais ir administracijos darbuotojais įžiebė kalėdinę eglę.
Šis simbolinis akcentas paskelbė oficialią šventinio laikotarpio pradžią ir pakvietė bendruomenę džiaugtis artėjančiomis Kalėdomis.
<...> Tegul Kalėdos gyvena Kauno rajone!“, – rašoma Kauno rajono bendruomenės „Facebook“ paskyroje.
Kauno rajonaseglutėKalėdos
Rodyti daugiau žymių