Per naktį didvyriu tapęs I. Sargiūnas įkvėpė erotinių prekių parduotuvę

2025 m. lapkričio 28 d. 12:58
Lrytas.lt
Tai, ką ketvirtadienio vakarą sukūrė Ignas Sargiūnas galbūt net visam laikui bus įrašyta į Lietuvos krepšinio istoriją. Jau beviltiškoje padėtyje atsidūrusi nacionalinė rinktinė išplėšė dramatišką pergalę, o gynėjo šou mačo pabaigoje šokiravo net viską mačiusius.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Londone vykusiose atrankos į 2026-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą rungtynėse dramatiškai palaužė britus 89:88.
Britų sirgaliai jau ėmė sveikinti vieni kitus su pergale, bet I. Sargiūnas vos per 10 sekundžių įmetė net tris tritaškius iš elės, o paskutinysis jų su sirena išplėšė pergalę.
Po įspūdingo lietuvio šou socialiniuose tinkluose kilo reakcijų banga.
Besidžiaugiant šia pergale, šmaikščiai sureagavo ir erotinių prekių parduotuvė „Fantazijos.lt“.
Jie pranešė apie ypatingą akciją, panaudodami I. Sargiūno pavardę.
Oficialioje „Fantazijos.lt“ „Facebook“ paskyroje pasirodė kadras, kuriame ant marškinėlių vietoje Sargiūnas užrašyta „sargiams“.
Taip parduotuvė šmaikščiai pranešė apie akciją savo prekėms.
Ignas SargiūnasKrepšinispergalė
