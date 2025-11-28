Vilniuje – ypatingas vakaras: į išskirtinę filmo premjerą rinkosi būrys žinomų žmonių

Į Igno Jonyno režisuoto filmo pristatymą atvyko būrys gerai nusiteikusių ir stilingų žmonių.
Tarp jų pasirodė ir gerai žinomi pramogų pasaulio veidai. Tarp jų – Justė Arlauskaitė-Jazzu su mylimuoju Tadu Gryn, Eitvydas Bajarūnas ir Giedrė Žičkytė, Romas Zabarauskas, Laisvė Radzevičienė ir kiti.
Atvykę svečiai demonstravo stilingus derinius ir džiaugėsi galimybe pirmieji išvysti lietuviško kino naujieną.
Filmas „Siena“ – psichologinis trileris, kurio veiksmas sukasi aplink ornitologą, pakliuvusį į kontrabandininkų tinklą.
Filmas jau turi keletą apdovanojimų – dar tik vystomas, jis buvo pažymėtas Vokietijos Kotbuso festivalyje.
Filmo pagrindinis aktorius Š. Zenkevičius už Viliaus vaidmenį įvertintas „Europos kylančių žvaigždžių“ programoje ir atrinktas į perspektyviausių Europos kino aktorių dešimtuką.
Režisierius I. Jonynas pagrindinį filmo personažą įkelia į ekstremalias situacijas, kurias jam pačiam tenka spręsti.
„Tik suprasdamas save, gali suprasti kitą. Ir tai – universali tema“, – įsitikinęs režisierius.
Rašydamas scenarijų, režisierius I. Jonynas rėmėsi realiais įvykiais, Pamaryje vykusiais iki 2010-ųjų.
„Kol prie Lietuvos sienos nebuvo pristatyta filmavimo kamerų, kontrabanda buvo gabenama intensyviai – ir cigaretės, ir vaistai. Vis dėlto, norėjosi, kad sienos įgautų metaforišką ne tik išorinio, bet ir vidinio pasaulio išraišką“, – pasakojo jis.
