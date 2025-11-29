ŽmonėsVeidai ir vardai

A. Doukos jubiliejuje – šėlionės, žadą atimantis įvaizdis ir Š. Jasikevičiaus „Ilgiausių metų“

2025 m. lapkričio 29 d. 21:28
Lrytas.lt
Stambulo „Fenerbahce“ trenerio Šarūno Jasikevičiaus šeimoje praūžė didelė šventė.
Daugiau nuotraukų (21)
Žinomo vyro žmona Anna Douka paminėjo 40-ąjį gimtadienį.
Nors tikroji jos gimimo diena – gruodžio 9-oji, jubiliejų ji atšventė kiek anksčiau, artimiausių žmonių apsuptyje.
Šventės akimirkomis Anna dalijosi socialiniuose tinkluose.
Paviešintame vaizdo įraše matyti linksma vakarėlio atmosfera, svečius linksminę pasirodymai, o „Instagram“ istorijose girdėti, kaip Šarūnas Jasikevičius svečius užvedė sudainuoti mylimai žmonai „Ilgiausių metų“.
Šventei Anna Douka pasirinko įspūdingą įvaizdį – ji vilkėjo baltą trumpą blizgią suknelę, kuri tiesiog atėmė žadą. Prie jos priderino tos pačios spalvos batelius.
Vos tik pasidalijusi akimirkomis iš gimtadienio ji sulaukė begalės dėmesio – kelių šimtų patiktukų, o komentaruose pasipypė sveikinimai.
 
Anna DoukaJubiliejusŠarūnas Jasikevičius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.