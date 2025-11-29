A. Doukos jubiliejuje – šėlionės, žadą atimantis įvaizdis ir Š. Jasikevičiaus „Ilgiausių metų“

Žinomo vyro žmona Anna Douka paminėjo 40-ąjį gimtadienį.
Nors tikroji jos gimimo diena – gruodžio 9-oji, jubiliejų ji atšventė kiek anksčiau, artimiausių žmonių apsuptyje.
Šventės akimirkomis Anna dalijosi socialiniuose tinkluose.
Paviešintame vaizdo įraše matyti linksma vakarėlio atmosfera, svečius linksminę pasirodymai, o „Instagram“ istorijose girdėti, kaip Šarūnas Jasikevičius svečius užvedė sudainuoti mylimai žmonai „Ilgiausių metų“.
Šventei Anna Douka pasirinko įspūdingą įvaizdį – ji vilkėjo baltą trumpą blizgią suknelę, kuri tiesiog atėmė žadą. Prie jos priderino tos pačios spalvos batelius.
Vos tik pasidalijusi akimirkomis iš gimtadienio ji sulaukė begalės dėmesio – kelių šimtų patiktukų, o komentaruose pasipypė sveikinimai.