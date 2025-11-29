Rokas Galvonas Krikštėnų dvare sukūrė tikrą Kalėdų stebuklą: vaizdai tarsi iš pasakos

Šių metų tema – magiškoji Elfų planeta. Atrodo, kad jie čia tiesiog nutūpė iš dangaus oro balionu ir iškart ėmė kurti savo pasaulį: kvepiantį saldėsiais, žaižaruojantį spalvomis, skambantį juoku ir gerumu. Nuo kalėdinių dovanų manufaktūros iki paslaptingos virsmo trobelės, nuo planetos eglės iki švytinčios galaktikos su mėnuliu ir žvaigždėmis – kiekvienas kampelis alsuoja šiluma.
„Krikštėnų dvaras tampa tikra Kalėdų sostine. Bet mums svarbiausia ne dekoracijos. Visa tai darome tam, kad žmonės jaustųsi mylimi, kad vaikai tikėtų magija, o suaugusieji prisimintų, kas yra tikrasis Kalėdų jausmas“, – sako dvaro šeimininkas Rokas Galvonas.
Pasak jo, viskas kuriama iš idėjos, iš troškimo suteikti džiaugsmo, o ne iš noro uždirbti. Todėl čia dirba šviesų menininkai, dekoratoriai, cirko artistai, elfai ir fakyrai, kurie skiria savo laiką tam, kad kiekvienas apsilankęs išsineštų ne nuotrauką, o emociją.
Parkas šiemet švytės tūkstančiais lempučių, o jo takais keliaujančius svečius lydės švelni muzika, dvaro gyvūnai, sūpuoklės, žaidimai ir netikėti susitikimai – nuo visada įtarlaus Grinčo iki geranoriškų elfų, kurie kiekvienam įteiks Keliautojo kortelę. Už atliktas užduotis mažieji keliautojai rinks antspaudus, o jų lauks skanūs prizai – nes juk Kalėdų dvasia prasideda nuo mažų džiugesio kibirkščių.
Kad nė vienas nesušaltų, dvaro viduje įsikūrusi Kalėdų Senelio rezidencija kvies sušilti ir pasilikti ilgiau. Čia – dirbtuvės, paštas, saldumynai, rankų darbo dovanos ir, žinoma, pats Kalėdų Senelis, kuris šiemet skyrė dar daugiau laiko šiltiems, nuoširdiems pokalbiams su vaikais.
Šalia duris atvers ir gerokai išaugęs restoranas su šventiniu meniu bei jaukia atmosfera. Kol tėvai ragaus šilto maisto, vaikai galės ilsėtis meškučių kambaryje su Elza, statyti miestelius iš kaladėlių, puošti žaisliukus ar pasipuošti spalvingais piešiniais.
„Kviečiame ne į renginį – kviečiame į jausmą. Kiekvienas turi teisę patikėti stebuklu, ypač per Kalėdas. O mes pažadame, kad Krikštėnuose jis gyvena tikrai“, – sako R. Galvonas.
Kalėdų parkas „Elfų planeta“ veiks nuo lapkričio 28 d. iki sausio 4 d.: ketvirtadieniais 17–22 val., penktadieniais–sekmadieniais 16–22 val. Daugiau informacijos apie savaitgalio veiklas – rokovirtuve.lt