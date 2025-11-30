Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Mano erdvė
Karas Ukrainoje
Kalėdos 2025
TV simpatija
Švietimo kodo klasė
Lrytas rekomenduoja
Žmonės
Veidai ir vardai
2025 m. lapkričio 30 d. 11:01
Erika Vitulskienė prakalbo apie šiemet laukiančias kitokias Kalėdas: „Per 16 metų bus pirmos“
2025 m. lapkričio 30 d. 11:01
Lrytas Premium nariams
Vilniuje penktadienį tvyrojo ypatinga nuotaika – Italijos ambasados durys atsivėrė šventiškai ir neįprastai jaukiai Kalėdų mugei „The Spotlight“.
Daugiau nuotraukų (198)
Erika Vitulskienė
Kalėdos
Lrytas Premium
Rodyti daugiau žymių