Iš paštomato praplėštą siuntą atsiėmęs A. Martinėnas-Vudis neslėpė pykčio: tai – ne pirmą kartą

2025 m. lapkričio 30 d. 15:26
Vaikus prieš Kalėdas nustebinti norėjęs grupės „DAR“ narys Arvydas Martinėnas-Vudis pakliuvo į nemalonią situaciją – iš paštomato atsiėmė praplėštą ir apgadintą siuntą.
Šeštadienio pavakarę žinomas vyras apie tai prabilo socialiniuose tinkluose.
„Kas per d**ilai dirba „Omnivos“ paštomate? Kaip atsiimti tokią siuntą? Praplėšta, sulankstyta… Tas, kuris išvežioja, yra asilas“, – socialiniuose tinkluose apmaudo neslėpė jis.
A. Martinėnas-Vudis Lrytas pasakojo, kad voke buvo vaikams skirtas advento kalendorius.
„Vokas buvo praplėštas ir sukištas atgal. Mes jau nupirkome kitą, todėl viskas gerai, bet pikta iš principo. Matosi, kad buvo ieškota – gal pinigų ar ko vertingo“, – Lrytas pasakojo A. Martinėnas-Vudis.
Jis tikino, kad šįsyk niekur nesikreipė, nes neturėjo laiko, tačiau su panašiais atvejais yra susidūręs ir anksčiau.
„Buvo kartas, kai radome tik tuščią maišelį, susuktą į gniūžtę ir apsuktą lipnia juosta. Buvo pavogtos kojinės – tada tik pasijuokėme. Tačiau dabar situacija kitokia: jei laiške būtų buvę svarbūs dokumentai, tai – rimta.
Nuo šiol visų siuntų atsiėmimą transliuosiu tiesiogiai savo „TikTok“. Bus nauja rubrika – „Paštomatų inspektorius“. Ir kitiems rekomenduoju viešinti – gal tokių atvejų sumažės“, – svarstė jis.
Naujienų portalo Lrytas žurnalistai kreipėsi į „Omniva“ prašydami pakomentuoti situaciją. Gavę atsakymą straipsnį papildysime.
