Naujos grožio studijos atidaryme – begalė emocijų: graudinosi ir savininkė, ir R. Ščiogolevaitė

„Grožis, kaip ir sveikata, prasideda mūsų viduje, todėl daug dėmesio skiriame bendrai žmogaus savijautai ir sąmoningumui“, – renginio metu atskleidė salono savininkė.
Į grožio studijos atidarymą susirinko išsipuošę svečiai – partneriai, bičiuliai, klientai, tarp kurių ir atlikėja Rūta Ščiogolevaitė, verslininkas Žilvinas Grigaitis. Vakaro metu grožio studijai nuoširdžių komplimentų negailėjo nuolatine kliente tapusi dainininkė Rūta Ščiogolevaitė. Atlikėja sakė, kad nors šią studiją atrado dar visai neseniai, čia jaučiasi lyg namuose.
„Aš dar esu naujas svečias šiuose namuose, bet jau tikrai galiu nuoširdžiai pasakyti, kad tikrai jaučiuosi kaip namie. Ir labai norisi, kad kuo daugiau moterų taip pasijaustų. Ilgai ieškojau tokios vietos, todėl labai džiaugiuosi atradusi nepaprastai šiltą žmogų, šitos nepaprastos šeimos vadą, puikią šeimininkę Olgą“, – renginio pradžioje sakė atlikėja.
Salono savininkė graudinosi ne tik klausydama nuoširdžių R. Ščiogolevaitės žodžių, bet ir baladžių.
Vakaro metu visus sujaudino ir grožio studijos savininkės Olgos dukros, pradedančiosios koloristės Evos Mačionytės, nuoširdūs padėkos ir sveikinimo žodžiai, kurie buvo ištarti viso kolektyvo, be galo mylinčio ir gerbiančio Olgą, vardu.
„Šiandien pagaliau oficialiai atidarėme savo grožio studijos duris, o mes vis dar negalime patikėti, kad šitas grožis atsirado ne iš stebuklo, o iš tavo kantrybės, užsispyrimo ir… mūsų nuolatinių klausimų: „Mama, o ką dabar daryti?“. Ačiū už tai, kad esi mūsų studijos širdis ir kiekvieną dieną rodai, ką reiškia tikras atsidavimas, profesionalumas ir žmogiška šiluma.
Ačiū, kad tikėjai mumis net tada, kai patys dvejojome. Ačiū už kantrybę, už palaikymą, už kiekvieną patarimą, už nuoširdų žodį ir už nesibaigiančią energiją, kurią įneši į komandą. Tu esi žmogus, kuris ne tik vadovauja, – tu įkvepi. Sukūrei vietą, kurioje gera dirbti ir būti, kurioje kiekvienas iš mūsų gali augti, tobulėti ir jaustis matomas.
Dėl tavo drąsos ši studija šiandien turi duris, kurias atidarome su didžiule meile ir pasididžiavimu. Linkime tau, kad ši studija klestėtų taip, kaip to nusipelnei – su džiaugsmu, sėkme ir begaline meile. Taip stipriai, kad vieną dieną sakytum:
„Gerai, komanda, dabar jau galime šiek tiek pailsėti.“ Nors mes puikiai žinome – tu juk niekada nestabdai. Ir už tai tave mylime.“
Klausydama daugiau nei dešimt kartų ištarto „ačiū“ už galimybę augti, tobulėti ir visada jaustis kaip namuose, graudinosi ne tik pati Olga, bet ir visas kolektyvas bei svečiai. Ašaros spindėjo ir R. Ščiogolevaitės akyse. Tai buvo nepaprastai jautrus, šiltas ir jaukus vakaras, kupinas nuoširdžių sveikinimų, padėkos žodžių, dainų, dovanų, o vėliau ir smagių šokių.
Nuoširdi draugystė
Daugiau nei prieš dešimt metų savo karjerą pradėjusi Olga Kerinaitė greitai susirinko ypatingą klienčių ratą.
„Gražinti matomas pramogų pasaulio moteris yra didžiulė atsakomybė, todėl labai vertinu pasitikėjimą ir nuoširdų bendravimą. Su žinomomis klientėmis supažindino reguliariai mano kirpėjos kėdėje sėdinti televizijos prodiuserė. Vieną dieną ji paklausė, ar nenorėčiau pabendrauti su Rūta Ščiogolevaite, nes mudvi esame panašios savo atvirumu, nuoširdumu, gyvenimiška patirtimi, drąsa sakyti tiesą į akis. Sutikau ir nuo pirmo susitikimo užsimezgė nuoširdi draugystė, – pasakoja salono savininkė. – Per tiek veiklos metų turėjau ne vieną galimybę tik reklamos tikslais bendradarbiauti su žinomais žmonėmis, bet laikausi pozicijos, kad ant netikrų pamatų pastatytas dalykas greitai sugriūva.
Mūsų grožio studija atsilaikė per karantiną, kai vienas po kito užsidarinėjo salonai, nes atvirumu ir nuoširdumu pavyko aplink save suburti tokius žmones, kuriems iš tiesų rūpi. Ne veltui sakoma, kad pritrauki tai, ką pats spinduliuoji: remdamasi gėrio, nuoširdumo, tikrumo, ramybės filosofija, sukūriau savo kolektyvui namus, kuriuose malonu būti – juk darbe praleidžiame didžiąją dienos dalį. O jie atsidėkodami man yra ištikimi, su daugeliu drauge dirbame nuo veiklos pradžios, ir mūsų kolektyvas tik pasipildo naujais, tokios pat energijos žmonėmis. Labai tai vertinu ir dėl to džiaugiuosi. Nes ištikimybė ir lojalumas man yra didžiulė vertybė.“
Sveiki ir gražūs plaukai
Plaukų koloristė salono atidaryme skyrė laiko pabendrauti su svečiais ir pasidalyti patarimais, kaip tinkamai rūpintis plaukų grožiu. Anot jos, itin svarbu, kokie produktai naudojami.
„Nuo pat veiklos pradžios renkuosi tik kokybiškas plaukų priežiūros priemones, net jei tai lemia mažesnį pelną, o veiklos pradžioje – ir nuostolį. Žinoma, laikui bėgant, įgyjant vis daugiau žinių ir patirties, tobulėjant kaip profesionalei, produktai keitėsi. Galiu pasidžiaugti jau septynerius metus naudodama saugiausias plaukams, tačiau itin efektyvias dažymo priemones, kurios mažiau pažeidžia plaukus, taip pat saugo nuo alerginių reakcijų salono svečius ir darbuotojus, – sako O. Kerinaitė. – Pati nuolat mokydamasi, lankydama įvairius kursus, stengiuosi žinių suteikti ir savo klientams.
Būdami šios srities profesionalai, nesustojame tobulėti ir skiriame dėmesio dvasinei sričiai tobulinti, kad atėjęs klientas pailsėtų, gautų patarimų, vertingos informacijos. Kartais pakanka palaikymo, patylėjimo kartu, kad žmogus pasijaustų ne vienas, atgautų ramybę, patirtų teigiamų emocijų, būtent todėl salone skamba meditacinė muzika. Žinote, ne veltui mūsų grožio studija pavadinta „OK“. Pradžioje tai tebuvo mano inicialai, tačiau ilgainiui „OK“ tapo mūsų filosofija – teigiamos emocijos, pozityvumas, lengvumas, nuoširdumas, atvirumas.“
Ž. Grigaitis, geras grožio studijos savininkės bičiulis, taip pat negailėjo jai komplimentų ir net įteikė išskirtinę, paties kurtą dovaną. „Man didžiulį įspūdį paliko ne tik Olgos nuoširdumas ir atsidavimas darbui, bet ir pasaulio suvokimas, gyvenimo filosofija ir, žinoma, jos koloristika.
Ji visada renkasi tik natūralias, švelnias spalvas. Mane įkvėpė natūralumas, natūralios žemės spalvos, todėl specialiai jai sukūriau apyrankę, kuri tikrai jai labai tiks. Apyrankė kurta iš gintaro ir tūkstančius metų skaičiuojančio medžio – tai išskirtinės energetikos dovana“, – sakė žinomas vyras.
Ypatinga erdvė
Per du aukštus įsikūrusioje grožio studijoje „OK“ laukiami ne tik pasigražinti norintys klientai, bet ir šia sritimi besidomintys, pradedantieji specialistai, kurie nori pasisemti žinių ir patirties.
„Sėkmingai auginame jaunąją grožio specialistų kartą. Mano vyresnėlė dukra jau dirba su manimi, ir ne veltui sakoma, kad vaikai praauga savo tėvus – aš jau matau, kad ji dabar yra labai perspektyvi koloristikos meistrė. Neabejoju, kad ateityje bus visa galva aukščiau už mane. Šešiolikmetė dukra jau mokosi pas mane, o sūnus planuoja valdyti mūsų verslą, – šypsosi O. Kerinaitė. – Atidarant saloną, mano svajonė ir buvo, kad kai manęs neliks, vaikai tęstų darbus ir mano vardas nebūtų pamirštas.“