Neįprastas vaizdas „Porsche“ centre: prabangių automobilių klubo nares susivienijo kilnus tikslas

Šventiškai dekoruotoje erdvėje daugiau nei šimtas moterų drauge supakavo simbolinį skaičių dovanų – 911 kalėdinių siurprizų, kurie nukeliavo penkioms Lietuvos labdaros organizacijoms, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Kilnių tikslių vedinas renginys vyko „Porsche“ centre Vilniuje, kuris tądien labiau priminė elfių dirbtuves, negu prabangių automobilių pardavimo saloną. Labdaringą iniciatyvą palaikė ne tik šios bendruomenės moterys, bet ir gerumo akcijoms prijaučiančios damos.
Šių metų labdaringas projektas tęsia pernai vykusio kalėdinių vainikų pynimo akciją, kai buvo supakuota daugiau nei 80 dovanų iniciatyvai „Išpildyk svajonę“. Užtat šįmet mastelis gerokai išaugo: „Porsche Ladies“ nusprendė įgyvendinti rekordinį 911 dovanų projektą, simboliškai įprasmindamos legendinį „Porsche 911“ modelį. Pagal individualius poreikius parinktos dovanos nukeliavo labdaroms organizacijoms „Caritas“, „Viltis, „Vaikų svajonės“, „Mamų unija“, „Rimanto Kaukėno paramos ir labdaros fondui“.
Renginį vedė nuomonės formuotoja, verslininkė Ieva Mackevičienė, kuri kartu su labdaros organizacijų bei rėmėjų atstovais pristatė iniciatyvos tikslą. Skambant muzikai dalyvės ne tik pakavo dovanas, bet ir tapė bendrą paveikslą kartu su menininke Egle Kurlianskaite – kūrinys irgi buvo padovanotas vienai iš labdaros organizacijų.
„Šiandien čia susirinko ypatinga moterų bendruomenė. Iš pirmo žvilgsnio – tai automobilių entuziastės, bet iš tikrųjų – tai moterys, kurios gerais darbais džiugina tuos, kuriems mūsų širdžių šiandien reikia labiausiai. Už gražių ir ypatingų automobilių slypi žemiškos ir ypatingos moterys, kurios kasmet prisideda prie socialinių projektų ir vaikų gerovės“, – kalbėjo vakarui dirigavusi Ieva Mackevičienė.
Šios iniciatyvos autorė, teisininkė Gintarė Janavičienė pasakojo, jog labdaringais renginiais nori parodyti, jog „Porsche Ladies“ bendruomenė nėra tik apie meilę šio prekių ženklo automobiliams. Moterys kasmet aukoja pinigus ir surinktas lėšas perduoda tiems, kam jų išties trūksta. „Šįmet dalis sumos tradiciškai atiteko Santarų klinikoms, o už likusią sumą buvo supirktos dovanos penkioms labdaros organizacijoms. Labai džiaugiamės, kad kiekviena dalyvė šiandien skyrė laiko ir padėjo supakuoti devynis šimtus vienuolika dovanų, kurios atiteks sergantiems ir nepasiturinčių šeimų vaikams. Vaikai svajojo apie belaides ausines, išorines baterijas, lavinamuosius žaislus. Į ligonines iškeliaus ir liofilizuotos uogos, odą regeneruojantys kremai“, – atskleidė Gintarė.
Įdomi detalė – dar prieš įvykstant renginiui „911 dovanų“, projektas buvo pristatytas tarptautiniame „Porsche“ klubų konkurse „Future Topics Awards 2025“, ir ši iniciatyva laimėjo 3-iąją vietą kategorijoje „How To Be More Diverse“. Tai – pirmasis tokio masto „Porsche Club Lithuania“ pripažinimas pasaulyje, pelnytas tarp itin stiprių konkurentų.
Vakarui įpusėjus laukė ir daugiau staigmenų: muzikinis pasirodymas bei „Kahoot“ viktorina – interaktyvus žaidimas, kurį surengė gydytoja dietologe Dalia Petrauskienė.