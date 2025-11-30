Radži parodė „Kelias į žvaigždes“ koncerto užkulisius: šokis su Agne sužavėjo tūkstantį žmonių

Vos prasidėjus pasirodymui publika pakilo iš vietų, o atmosfera tapo tokia, kokią daugelis prisimena iš laikų, kai šis projektas prie ekranų sutraukdavo visą Lietuvą.
Po koncerto socialinius tinklus užliejo žiūrovų ir pačių atlikėjų emocijos.
Vaizdo įrašu iš koncerto užkulisių socialiniuose tinkluose pasidalijo ir Radži.
Įraše matyti, kaip atlikėjas, skambant hitui „Sveikinam rytą“, šoka kartu su artima bičiule ir scenos partnere Agne Petravičiene, o prie jų žaismingai prisijungia ir Andrius Rimiškis.
„Šokis prieš išėjimą į sceną. Va kokie būna užkulisiai – taip mes raminame savo nervus!“ – prie „Facebook“ paskyroje paviešinto įrašo rašė Radži.
Įrašas kaipmat sulaukė internautų reakcijų – daugiau nei tūkstančio patiktukų.
