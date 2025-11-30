Raudonuoju kilimu žengusios M. Lukauskio žmonos Jurgitos įvaizdis atėmė žadą: puošė profesionalai

Ceremonijos metu pagerbti ryškiausi 2025-ųjų Lietuvos krepšinio lygos pasiekimai, krepšinio klubai ir išskirtinės sezono asmenybės.
Raudonuoju kilimu žengė ir legendinis krepšininkas Mindaugas Lukauskis (46 m.). Jį lydėjo žmona Jurgita, kurios įvaizdis traukė susirinkusių akį.
Moteris naujienų portalui Lrytas pasakojo, kad visą šį grožį jai padėjo sukurti tikri savo srities profesionalai.
„Pasipuošti užtrukau labai trumpai, nes spintoje turiu ne vieną Kęsto Rimdžiaus kūrinį. Esame geri draugai, juo labai pasitikiu.
Parašiau Kęstui, kad trūksta vienos detalės, ir jis per 30 sekundžių man apvilko kailinukus bei užrišo baltą šalį.
Jaučiausi puikiai – kaip visada su Kęsto drabužiais.
O įvaizdį užbaigti padėjo gaivus, tobulas makiažas. Neringa Čiukinienė mane puikiai pažįsta, todėl viskas įvyko greitai ir sklandžiai“, – Lrytas pasakojo Jurgita.
Moteris džiaugėsi vakaro metu sulaukusi komplimentų bei naujienų portalui Lrytas atskleidė pirmąją vyro reakciją.
„Mindaugo reakcija buvo vienu žodžiu „Wow“, – šyptelėjo ji.
Pasiteiravus, ar Mindaugas taip pat savo įvaizdį mėgsta patikėti profesionalams, Jurgita pridūrė:
„Jis visada tariasi su manimi, stengiamės būti susiderinę. Taip pat jis turi savo mėgstamus dizainerius. Kostiumus siųnasi retai, bet pagal individualų užsakymą. Ir visada atsižvelgia į kvietime nurodytą aprangos kodą“.
