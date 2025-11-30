Tarp krepšinio elito – ir seniai viešumoje matytas buvęs politikas V. Žiemelis: atvyko su anūkais

Iškilmingame 2025 m. „Betsson LKL“ Gala vakare buvo pagerbti įspūdingiausi sezono pasiekimai, apdovanoti geriausi krepšininkai bei klubai.
Renginys tradiciškai subūrė Lietuvos krepšinio lyderius, sporto autoritetus, žinomus žmones ir ištikimus LKL bičiulius.
Tarp iškilios publikos dėmesį traukė ir verslininko Gedimino Žiemelio (48 m.) šeimos atstovai – jo sūnūs Andrius ir Augustas į renginį atvyko kartu su seneliu buvusiu politiku Vidmantu Žiemeliu (74 m.).
Ceremonijos metu pagerbtos ryškiausios 2025-ųjų Lietuvos krepšinio lygos asmenybės – žaidėjai, treneriai, klubai ir žmonės, kurių profesionalumas ir atsidavimas ženkliai prisidėjo prie šio sezono sėkmės.
Vidmantas ŽiemelisGediminas Žiemelissūnus
Rodyti daugiau žymių