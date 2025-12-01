Andrius Rimiškis paviešino kraują kaitinantį kadrą su žmona

Kadras, kuriuo savo „Instagram“ paskyroje pasidalijo A. Rimiškis, darytas net prieš 20 metų.
Tada A. Rimiškis mėgavosi šlove, kuri aplankė pasirodžius projekte „Kelias į žvaigždes“.
Nuotraukoje atlikėjas pozuoja su savo žmona Vaida Rimiškiene, su kuria tada buvo dar tik pradėjęs draugauti.
Kadras gali nustebinti ne vieną – jame A. Rimiškis dar visai jaunas pozuoja su prasegtais marškiniais.
Ant jo kelių sėdi dvi moterys, virtusios Snieguolėmis – jos nesikuklindamos rodė apnuogintas kojas.
Panašu, kad nuotrauka buvo daryta šventiniu laikotarpiu – tą išdavė merginų aprangos.
Primename, kad Andrius ir Vaida kartu jau daugiau nei 20 metų. Amžiną meilę jie vienas kitam prisiekė 2010 m. liepos 23 d. Pora augina dvi dukras – Lėja ir Andrėją.
Apie ilgai trunkančius ir darnius santykius jis dar šiais metais pasakojo portalui Lrytas.
„Žinote, mes su žmona šiek tiek diskutavome. Ir apie tai galvojome bevažiuodami į realybės šou „Kelias į žvaigždes“ koncertinį turą per Lietuvą. Pagalvojome, kad jau 20 metų praėjo, kai mes būtent ten ir susipažinome.
Ir galvoju, kas tie 20 metų ir kaip pasikeitė, kas pasikeitė? Tai tiesiog gal atsirado ta branda, suvokimas apie gyvenimą tapo visai kitoks – gal nebe toks paaugliškas, kaip buvo tada.
Tiesiog į viską žiūrime rimčiau. Bet iš esmės vis tiek likome tokie patys – kaip buvom, taip ir esam po 20 metų. Nors atrodo gal ir nemažai, bet tie metai prabėgo ir tas bendravimas, tie jausmai – viskas lyg ir atrodo taip pat.
Iš esmės labai džiaugiamės, kad mokame vienas kitą išgirsti, išklausyti, kad nekaupiame pykčių, paslapčių, kurie vis tolina tuos santykius. Mes visada išsikalbame, bandome priimti bendrus sprendimus, eiti ir per šiltą, ir per šaltą.
Matyt, va tas mus ir suvienija – esame ne tik kaip vyras ir žmona, bet ir kaip geriausi draugai. Einame per gyvenimą su tikslais, su norais kažką patirti, pasiekti, turėti, pasimokyti iš klaidų. Į viską žiūrime bendrai ir manau, kad tai yra mūsų stipriausia jėga“, – portalui Lrytas atvirai pasakojo atlikėjas.
