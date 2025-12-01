ŽmonėsVeidai ir vardai

Jurbarko eglę pamatęs Vytenis Partikas neslėpė nusivylimo: man gėda

2025 m. gruodžio 1 d. 17:52
Lrytas.lt
Sparčiai artėjant didžiausioms metų šventėms, vis dažniau miestuose ir rajonuose sužimba Kalėdų eglės. Neseniai žaliaskarė sužibo ir Jurbarke, tačiau sužavėti liko ne visi.
Nuomonės formuotojas, plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas pažėrė Jurbarko Kalėdų eglei kritikos.
Nuvykęs pasigrožėti šio miesto egle, Vytenis neslėpė apmaudo – jis tikėjosi visai kitokio vaizdo.
Vaizdo įrašas, kuriame žinomas vyras išsako savo kritiką, išplito socialiniuose tinkluose.
„Nesuprantu va šito nesusipratimo. Tarpas. Lempučių pritrūko Jurbarko savivaldybėje ar kas čia? Nesuprantu.
Iš vienos pusės visa tokia, o iš kitos pusės tarpas. Nu, gėda biškį man“, – kalbėjo V. Partikas.
Primename, kad žaliaskarė Jurbarke sužibo lapkričio 29-ąją.
Vakarą vainikavo jaukus koncertas, kuriame pasirodė atlikėja Eglė Jurgaitytė.
