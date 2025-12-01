Parduodamas į teisėsaugos akiratį patekusios Lietuvos politikės namas: kaina – stulbinanti

Prieš kurį laiką nekilnojamojo turto skelbimų puslapyje pasirodė skelbimas, kuriame parduodamas J. Margaitienės namas.
Už Pramonės gatvėje, Radviliškyje stovintį mūrinį namą prašoma įspūdinga suma – daugiau nei ketvirtis milijono (255 tūkst. eurų).
Skelbime nurodoma, kad 2013 m. pastatytas namas turi du aukštus. Bendras namo plotas – 161,22 kv. m.
Name įrengti net trys miegamieji kambariai, yra didelis rūsys, įstiklinta terasa ir kiti patogumai.
Šalia namo yra atskiras pastatas su baseinu ir pirtimi.
Visą skelbimą su nuotraukomis galite pamatyti čia.
Primename, kad prokuroras prašė J. Margaitienę pripažinti kalta dėl tarnybinio telefono „iPhone“ pasisavinimo ir už tai jai skirti 10 tūkst. eurų baudą.
Taip pat buvo prašoma taikyti ir baudžiamojo poveikio priemonę – uždrausti trejus metus dirbti valstybės ar savivaldybės įstaigose.
Prokuroro manymu, J. Margaitienės ir kito kaltinamojo Vaido Dišlės galimai padarytos nusikalstamos veikos yra įrodytos liudytojų parodymais, specialistų pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga.
Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė kaltinama tuo, kad išeidama iš darbo galėjo pasisavinti savivaldybei priklausantį turtą, kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas.
Bylos duomenimis, J. Margaitienė, eidama savo pareigas, 2023 metų kovą galėjo suklastoti įsakymą dėl savivaldybės ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir aktą dėl šio turto nurašymo bei likvidavimo – pasinaudodama tarnybine padėtimi suklastojo dokumentus ir pasisavino jai paskirtą tarnybinį telefoną.
Per teismo posėdį Šiaulių apygardos teisme valstybinis kaltintojas prokuroras Egidijus Jurgelis sakė, kad dėl minėtų tyčinių veiksmų buvo padaryta didelė neturtinė, taip pat daugiau kaip 1 tūkst. eurų turtinė žala Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.
Namasparduodami objektaiskelbimas
Rodyti daugiau žymių