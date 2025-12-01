Ryškia elegancija ant raudonojo kilimo išsiskyrė E. Straleckaitė: nustebsite sužinoję, kiek laiko ruošėsi

Ten vyko 2025 m. „Betsson LKL“ Gala vakaras, kuriame dalyvavo ryškiausios sporto pasaulio asmenybės.
Tarp svečių raudonuoju kilimu žengė ir žinoma šokėja bei šokių trenerė Eglė Straleckaitė-Domarkienė. Į šį renginį ji atlydėjo savo vyrą – asociacijos „Lietuvos krepšinis“ generalinį sekretorių Dominyką Domarką.
Eglė šventei pasirinko ilgą, pečius apnuoginančią, sodriai raudonos spalvos suknelę, kurią derino su minimalistiniais aksesuarais.
Elegantiškai pasipuošusi šokėja atskleidė, kad pasiruošimas šiam vakarui buvo kur kas paprastesnis, nei daugelis galėtų įsivaizduoti.
„Mano pasiruošimas truko 10 minučių persirengiant mašinoje. Pasidažiau pati ryte, nes turėjau teisėjauti šokių varžybose, – juokėsi Eglė. – Suknelę ir aksesuarus prigriebiau nesimatavusi, keletą dienų prieš, ir ji labai paprasta – tikrai ne dizainerių.“
Vakaro metu Eglė spindėjo puikia nuotaika ir neslėpė – gera savijauta priklauso ir nuo kompanijos.
„Su vyru visur jaučiuosi gerai. Mes juokiamės, kalbam, o jei aplink dar būna pažįstamų – kaip šįkart – dar smagiau. Buvo labai gražus renginys, man ypač patiko vedėjai. Atlikėjai – nuostabūs. O G. Savicko intarpai buvo 10 balų, – renginiu džiaugėsi ji.
