Viktorija Macijauskienė – apie kitokias Kalėdas: „Nebereikia dešimties dovanų“

Tačiau trijų vaikų mama, funkcinės medicinos ir integralios sveikatos specialistė Viktorija Macijauskienė sako, kad jų šeimos šventės atrodo visai kitaip: dažnai spontaniškos, truputį chaotiškos, bet visada pilnos šilumos. O vienas tokias Kalėdas ji prisimins ilgam.
„Pernai Grinčas pavogė Kalėdas – ir nieko tokio“
Viktorija pasakoja, kad jos šeimos Kalėdos kasmet atrodo vis kitaip – kartais labiau suplanuotos, kartais visiškai spontaniškos.
„Norėčiau pasakyti, kad Kalėdos mane užklumpa romantiškai – bet dažniausiai pirmas signalas būna labai buitiškas. Užeinu į prekybos centrą ir suprantu: jau prasidėjo. Tada pradedu pastebėti papuoštas miesto gatves, gaunu laiškelius iš vaikų mokyklos apie prasidėjusį pasiruošimą ir po truputį įsijaučiu į šventinį periodą.
O geriausiai Kalėdinę nuotaiką man sukuria muzika – kalėdinių dainų klausomės tiek automobilyje, tiek namuose“, – pasakoja V. Macijauskienė.
Ji dalijasi, kad namų papuošimo nesureikšmina – svarbiau šeimoje sukurti šventinę nuotaiką.
„Pavyzdžiui, pernai namų išvis nepuošėme – tiesiog Kalėdas sutikome už Atlanto, o iki išvykimo buvau paskendusi darbuose. Juokaujame, kad pernai Grinčas pavogė Kalėdas. Bet man šventės ir nėra apie dekoracijų kiekį – jos apie emociją, buvimą kartu ir tą jausmą, kurį sukuriame vieni kitiems. Tad nors neturėjome žybsinčių girliandų, praėjusių metų šventes visi prisimename labai šiltai“, – prisimena ji.
Vienos Kalėdos įstrigo ilgam
Nors daliai žmonių Kalėdos prasideda nuo griežtų ritualų – papuošimų datos, dovanų sąrašo sudarymo ar šventinio garderobo paieškų – Viktorijos šeimoje viskas kur kas organiškiau.
„Nesureikšminu, ar iškepėme kūčiukus, ar pagaminome visus dvylika patiekalų. Mums svarbiausia – susėsti kartu ir aptarti, kokie buvo metai, kas džiugino, kokius norus nešamės į kitus metus. Turime tradiciją šeimoje pasidalinti savo metų tikslais, troškimais ir svajonėmis“, – pasakoja ji.
Ryškiausia jos Kalėdų akimirka ir yra susijusi su vienų metų rezoliucija, kuri tapo lemtinga.
„Vienas Kalėdas atsiminsiu visą gyvenimą. Tai buvo 2018–ieji, dar prieš pandemiją. Per Kalėdas tyliai sugalvojau norą, kad mūsų šeimą papildytų dar vienas narys. O per Naujus metus, šaudant fejerverkams, tą norą paleidau į dangų, mintyse pakartojusi dar kartą. Kitais metais gimė mūsų sūnus Tauras. Tai – iki šiol brangiausias mano šventinis prisiminimas“, – dalijasi Viktorija.
Rinkdamasi dovanas, turi aiškų kriterijų
Nors daugeliui Kalėdinių dovanų rinkimas tampa maratonu per prekybos centrus, Viktorijai tai – itin asmeniškas ritualas.
„Žinoma, kasmet pagaunu save galvojančią: Viktorija, ar negalėjai anksčiau? Bet tada sustoju ir primenu sau – man svarbu ne sudėti varneles dovanų sąraše, o iš tiesų apgalvoti, kas pradžiugintų artimąjį. Dovana turi turėti idėją, būti išskirtinė, funkcionali. Ji neturi likti gulėti stalčiuje, o džiuginti, kelti emociją būtent tam žmogui, kuriam dovanojama“, – pasakoja ji.
Viktorija sąmoningai vengia masinės gamybos ir renkasi vietoje sukurtas, kokybiškas dovanas.
„Lietuvoje turime tiek nuostabių, talentingų kūrėjų – ir dauguma jų šeimos. Jų darbai išties kokybiški, estetiški, originalūs. Kartais net pagalvoju – kam ieškoti užsienyje, kai tokie gražūs dalykai gimsta čia, Lietuvoje? Todėl man labai malonu rinktis lietuvių kūrėjų dovanas, nes žinau, kad jomis ir nustebinsiu, ir perduosiu šiltą emociją“, – sako V. Macijauskienė.
Kodėl šiemet Kalėdos – apie tikrumą
Viktorija dalijasi, kad šiemet jos namuose Kalėdinė nuotaika apsigyveno anksčiau nei įprastai – eglė papuošta jau lapkritį.
„Vienas iš vaikų tiesiog pasakė: šiemet noriu eglės namuose, noriu matyti tas žybsinčias lemputes. Ir pagalvojau – kodėl ne? Jei vaikams to norisi, vadinasi, metas kurti tą nuotaiką dabar. Tai eglė namus puošia jau nuo lapkričio“, – šypsosi ji.
Kalbėdama apie šių metų šventinę nuotaiką, Viktorija sako pastebinti vis daugiau grįžimo prie esmės.
„Nebereikia dešimties dovanų, tobulos nuotraukos. Reikia nuoširdumo. Tikrų akimirkų, kurios išlieka atmintyje, o ne Instagramo nuotraukose. Būtent tuo man artima lietuviško dizaino namų „Locals.lt“ filosofija – vienijanti kūrėjus, gyvenančius šalia mūsų, kurių darbai gimsta ne masinės gamybos linijose, o tikrų žmonių šeimose. Jų kūryba ilgaamžė, šiuolaikiška, turinti savo istoriją ir skleidžianti šilumos, artumo emociją“, – pabaigia ji.
Viktorija Buder-Macijauskienėšventinis laikotarpisdovanos
Rodyti daugiau žymių