Režisierius Andrius Blaževičius svetur pelnė ypatingą įvertinimą

Skelbdama A. Blaževičių geriausiu „World Cinema Dramatic Competition“ režisieriumi, „Sundance“ žiuri jį apdovanojo „už išskirtinį talentą ir užtikrintą režisūrą tamsiai komiškame filme apie gyvenimą karo laikais.“ Pasak žiuri, filme jis subtiliai atskleidė mus visus kankinančius vidinius prieštaravimus, kartu neprarasdamas savo personažų žmogiškumo.
„Man dar sunku tuo patikėti, – šypsosi režisierius A. Blaževičius. – Jau vien patekti į šį festivalį yra didžiulis įvertinimas ir pasiekimas. Matėme, su kokiais stipriais filmais varžėmės „World Cinema Dramatic Competition“ konkursinėje programoje ir džiaugėmės būdami tokioje kompanijoje. Tad būti dar ir apdovanotam – didžiulė garbė ir džiaugsmas. Ačiū visai filmo komandai už šį kelią ir tokį rezultatą – šis apdovanojimas priklauso jiems visiems.“
„Geresnio filmo starto pasaulyje, ko gero, ir negalėjome norėti, – džiaugiasi prodiuserė Marija Razgutė („M-Films“). – Lietuvių kinas darkart įrodė, koks aštrus, brandus ir tuo pačiu universalus jis yra. „Sundance“ apdovanojimas – dar vienas reikšmingas įvykis ne tik mūsų kino laukui, bet ir Lietuvai kaip valstybei. Tai priminimas, koks svarbus ir galingas įrankis yra kultūra. Turime tai puoselėti ir palaikyti.“
Nuo 1978-ųjų JAV vykstantis legendinio aktoriaus Roberto Redfordo įkurtas „Sundance“ festivalis – vienas svarbiausių kino įvykių pasaulyje. Festivalis iš kitų išsiskiria savo atradimais – „Sundance“ garsėja kaip pirmasis, atrandantis ir pasauliui pristatantis vėliau tarptautinėje kino industrijoje ryškiai sužibančius talentus. Būtent čia buvo pastebėti ir savo tarptautines karjeras pradėjo tokie žinomi režisieriai kaip Q. Tarantino, C. Nolan, C. Zhao, K. Bigelow ir kt.
A. Blaževičiaus filmas „Skyrybos karo metu“ nukelia į 2022-ųjų Vilnių. Aukštas pareigas užimanti ambicinga vadovė Marija atviram pokalbiui apie skyrybas su vyru pasirenka blogiausią įmanomą laiką – dieną prieš Rusijos plataus masto invaziją į Ukrainą. Tad dabar skyrybų procesus jiems tenka išgyventi laviruojant tarp dviejų – pabėgėlių ir vidurio amžiaus – krizių.
Lietuvos žiūrovai filmą „Skyrybos karo metu“ išvys šių metų rudenį. Pagrindinius vaidmenis filme atlieka Marius Repšys ir „Europos kylančios žvaigždės“ („European Shooting Star“) apdovanojimu įvertinta Žygimantė Elena Jakštaitė, taip pat vaidina Amelija Adomaitytė, Indrė Patkauskaitė, Gintarė Parulytė, Larisa Kalpokaitė, Rimantas Bagdzevičius. Filmą Lietuvoje finansavo Lietuvos kino centras, Vilniaus kino fondas, LRT, filmas kurtas bendra gamyba su Liuksemburgu, Airija ir Čekija.
„Skyrybos karo metu“ – trečiasis A. Blaževičiaus filmas. Ankstesni režisieriaus kūriniai – filmai „Šventasis“ ir „Bėgikė“ – Lietuvoje pelnė 8 „Sidabrinės gervės“ apdovanojimus. „Bėgikė“ taip pat gavo geriausio filmo apdovanojimą Rygos kino festivalyje ir geriausio Baltijos šalių prizą Talino „Juodųjų naktų“ festivalyje.
Apie „M-Films“
2008 m. įkurta kino gamybos kompanija „M-Films“ prodiusuoja vaidybinius filmus, kurie sėkmingai pristatomi svarbiuose tarptautiniuose kino festivaliuose, ne vienas jų apdovanotas Nacionaliniais Lietuvos kino apdovanojimais bei „Sidabrinėmis gervėmis“. Kompanija prodiusuoja jaunosios kartos Lietuvos režisierių – Andriaus Blaževičiaus („Skyrybos karo metu“, 2026, „Bėgikė“, 2021, „Šventasis“, 2016), Karolio Kaupinio („Badautojų namelis“, 2025, „Nova Lituania“, 2019), Vytauto Katkaus („Svečias“, 2025, „Uogos“, 2022), Marijos Kavtaradze („Tu man nieko neprimeni“, 2023, „Išgyventi vasarą“, 2018) – filmus. „M-Films“ taip pat itin aktyviai dirba su tarptautinės bendros gamybos projektais.