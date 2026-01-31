ŽmonėsVeidai ir vardai

Aleksas Lemanas išgyvena širdį verčiančią netektį: mirė 20-mečiu jaunesnė žmona

2026 m. sausio 31 d. 09:37
Lrytas.lt
Legendinis Lietuvos dainininkas Aleksas Lemanas (84 m.) išgyvena sunkų metą. Prieš porą mėnesių mirė 20-mečiu jaunesnė jo žmona Lina.
Liūdną žinią A.Lemanas patvirtino naujienų portalui delfi.lt, kuriam teigė, jog antroji žmona sirgo vėžiu, o jis ją slaugė trejus metus.
„Jaučiu, kad man nieko dabar nereikia, man ir vienam labai gerai. Jos paltai pakabinti prieš mane, atsikeliu ryte, juos pabučiuoju su ašaromis akyse“, – delfi.lt sakė jis.
Aleksas Liną vedė prieš dešimtmetį.
Populiarių dainų atlikėjas A.Lemanas prieš devynerius metus taip pat išgyveno skyrybų dramą su pirmąja žmona Milda Lemaniene, su kuria šeimos židinį kurstė net 47 metus.
Susipažinęs su našle, buvusia Birštono sanatorijos „Versmė“ padavėja Lina Gelbūdiene žinomas dainininkas suprato, kad tai – tikroji meilė.
Aleksas po vieno koncerto Birštone į namus sostinėje nebegrįžo – pasiliko pas mylimąją, netrukus ją vedė.
 
 
 
Aleksas LemanasMirtisVėžys

