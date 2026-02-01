Socialiniai tinklai ūžia: į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalą patekęs Atikin koncertavo Rusijoje

Visgi būtent pastarasis, repo ir folkloro elementus savo kūryboje derinantis atlikėjas, netrukus atsidūrė dėmesio centre ne tik dėl pasirodymo.
Socialiniuose tinkluose pradėjo plisti informacija apie jo ankstesnę veiklą, sukėlusi diskusijas ir dalies žiūrovų pasipiktinimą.
„Nenoriu nieko pritempti, bet atlikėjas grįžo į Lietuvą prieš tris metus. Pirmą dainą lietuviškai parašė 2020 m., iki tol repavo rusiškai ir angliškai, ir koncertavęs Rusijoje yra dar 2020 m. Ir dar tas dviprasmiškas tekstas...
Gal galima būtų komentarą iš Nikitos gauti? Nenorėčiau, kad mano šalį atstovautų neaiškių sąsajų turintis asmuo. Kažkaip silpnai padirbėta LRT su filtravimu... Atlikėjo IG reikėjo labiau žemyn pascrollint“, – rašė atlikėjo pasirodymą išvydusi internautė.
Kaip matyti Atikin socialiniuose tinkluose publikuotuose įrašuose, į nacionalinės „Eurovizijos“ atrankos finalą patekęs atlikėjas 2020 metų kovo 7 dieną koncertavo Sankt Peterburge. Vaizdo įrašas iš minėto koncerto iki šiol matomas atlikėjo „Instagram“ paskyroje.
„Koncerto apžvalga iš kovo 7-osios, Sankt Peterburgas“, – rašoma prie 2020 metų įrašo.
Apie Atikin pasirodymą ir kilusias diskusijas socialiniuose tinkluose pasisakė ir tinklaraštininkas Algis Ramanauskas-Greitai.
Su naujienų portalu Lrytas jis sutiko pasidalyti savo įrašu, kuriame išvardijo aštuonias priežastis, kodėl, jo nuomone, atlikėjo nereikėtų siųsti į „Euroviziją“.
„Dėl visų šventųjų, nesiųskit į Euroviziją to folk–hiphopčiko Atikin, nes:
1. Žmonės ir vėl pagalvos kad mes niekuo nesiskiriam nuo rusų.
2. Hiphopas, ypač pramaišom su folku ir naiviu, nedadirbtu D’n’B, yra ypatingai low class.
3. Tos folk dainininkės su tuo savo šiaurės rytų Aukštaitijos (ar kas ten?) bliovimu primena ne tik Rusijos folklorą, bet ir tuos Afrikos bėdžius, kuriuos buvo taip madinga sempluoti 90-tinių pradžioj, nes world music, exotic and stuff, etc. Tie užkrankinti VCF filtrai su baisoku rezonansu jų gerklėse NĖRA muzika, tai tik bliovimas.
4. Pas hiphopčiką prasprūdo VATOS TUFTELĖS apie tai kad „kiekvienas karas anksčiau ar vėliau baigias prie derybų stalo“ – tratų ir ždūnų šūdas. Šitie žmonės kažkodėl pamiršta kad nei 1945 gegužės 8, nei ant USS Missouri denio rugsėjo 2 jokių derybų NEBUVO, agresoriai gavo tik pasirašyti BESALYGIŠKĄ kapituliaciją (japonų atveju tik leido išsaugoti imperatorių).
5. Kas rengia tuos klounus? Kas ten per 52 dydžio puchovykai ant kanopų? Kokia ten kosminio karžygio dublionkė???
6. Asmenys su Lego androido šukuosena neturėtų atsovauti mūsų šalį (taip, čia galininkas, nes naudininkas čia nelogiškas, jo čia niekada ir nebuvo iki kažkuris kalbajobas eilinį kartą nusprendė parodyti kad ne už dyką gauna savo kapeiką ir kad reikia kažką ir vėl pakeisti. Atstovauti KĄ, o ne KAM).
7. 2026 Viešpaties metais nusiimti baradavkes nuo snukių yra ne tik pigu, bet ir neišvengiama padorioj kompanijoj.
8. Nežinau, kiek tiesos, bet mane pasiekė info kad hiphopčikas 2020-aisiais su rusišku repu koncertavo Sankt Peterburge. Nesiųskit tos klaikuvos į Euroviziją, maldauju“.
UPD: pirmąjį punktą parašiau nežinodamas kad jis rusas. Omeny turėjau absoliučiai rusišką skambesį ir visa ko eksterjerą, o ne kad nereikia siųsti į Euroviziją Lietuvos rusų“, – rašė A. Ramanauskas-Greitai.
Nepaisant kilusių diskusijų dėl jo praeities veiklos, Atikin anksčiau viešai reiškė palaikymą Ukrainai ir organizavo renginius, skirtus taikos bei solidarumo žinutėms skleisti.
2022 metais socialiniuose tinkluose jis dalijosi įrašu, kuriame kvietė į koncertą, skirtą paremti Ukrainą.
„Šį penktadienį AŠ PASIRODYSIU KARTU SU KAI KURIOMIS JŪSŲ (Atikin gerbėjų Los Andžele) MĖGSTAMIAUSIOMIS DAINOMIS! Taip pat bus ypatingų svečių!
Be to, išgirsite 5 naujas, dar neišleistas dainas iš mano būsimo albumo „IMGRNT“, taip pat pirmieji pamatysite neišleistą muzikinį klipą „MAMACITA“! Laukia daugybė gerų muzikos grupių, apkabinimų ratai, kūno tapyba ir DAR DAUGIAU.
Prašau visų klausytis ir elgtis vieni su kitais SU PAGARBA IR POZITYVUMU (taip, kaip norėtumėte, kad elgtųsi su jumis). 1 minutė tylos mūsų žuvusiems sesėms ir broliams Ukrainoje #taikapasauliui #nekarui #ukraina
Mes švęsime pasaulio taiką, visų rasių, tautybių ir lyčių lygybę, o svarbiausia – atliksime bendrą sąmoningumo maldą už Ukrainą. PASAULIUI REIKIA TOKIŲ RENGINIŲ.
Tai ne apie pinigus – tai apie susivienijimą, geras vibracijas ir TAIKĄ“, – tuomet gerbėjus į pasirodymą kvietė ir koncerto detalėmis dalijosi Atikin.