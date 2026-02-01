ŽmonėsVeidai ir vardai

UTMA nepraleido ir iš viešumos dingusi Vita Jakutienė: atvyko ne viena

2026 m. vasario 1 d. 17:30
Šeštadienio vakarą kovos menų gerbėjai rinkosi į Vilnių – sausio 31-ąją sostinės „Twinsbet“ arena užsipildė kovinio sporto aistruoliais, susirinkusiais stebėti turnyro UTMA 16.
Renginio kulminacija tapo įtempta ir emocinga dvikova tarp Igno Pauliukevičiaus ir Edvino Šalkovskio, kurią žiūrovai palydėjo audringomis ovacijomis.
Kovas arenoje stebėjo tūkstančiai sirgalių, tarp jų – ir nemažai žinomų veidų.
Tribūnose buvo galima išvysti didžėjų Joną Nainį-Jovani, vizažo meistrę ir verslininkę Oksana Pikul, verslininką Lauryną Suodaitį bei kitus visuomenėje gerai žinomus žmones.
Kovų iš tribūnų nepraleido ir verslininkė bei grožio specialistė Vita Jakutienė, kuri renginyje pasirodė su ypatingiu asmeniu. Ją atlydėjo sūnus.
Jie kartu palaikė sportininkus ir aktyviai įsitraukė į arenoje tvyrojusią emocingą atmosferą.
