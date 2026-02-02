Po šiurpinančios influencerės istorijos apie sužalotą augintinį – F. M. Leščiauskaitės reakcija: „Nevisprotė“

Ši istorija atkreipė ne tik internautų, bet ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos dėmesį, skelbiama, kad pradėtas tyrimas.
Toks influencerės elgesys papiktino ir žurnalistę, tekstų autorę Faustą Mariją Leščiauskaitę (32 m.).
Negailėdama aštrių žodžių žinoma moteris savo „Facebook“ paskyroje aptarė šią istoriją.
„Kažkokios wannabe influencerės ir tinklinio marketingo laumės vaikas nukirpo katinui ausį. Žmonės pastebėjo, pradėjo apie tai kalbėti, o toji puolė į ašaras, koks pasaulis negailestingas ir kaip jai vargšei dabar tą kritiką pakelt.
Ji nesupranta, kaip būti tokiems negailestingiems – nes gi kam nenutinka.
Norėjau sakyti, kad daug kam nenutinka, bet tada persigavoju.
Žinote, nelaimės tikrai nutinka. Ir tikrai ne tik visuomenės dugnas kartais nesužiūri vaikų. Na, yra žmogiškosios klaidos faktorius. Bet ne už jį ta nevisprotė gauna malkų.
Nes nelaimingas nutikimas yra viena, o pridėt kvailų žvengiančių snukelių, kad vaikutis katiną beausiu padarė, ir sakyt, kad čia nieko tokio, nes ji ir pati vaikystėje taip buvo padariusi, tai jau kita.
Ji galėjo apie tai papasakoti kaip apie nelaimę, kaltę ir širdies skausmą, bet papasakojo kaip anekdotą. Už tai ji gauna į zūbus“, – rašė F. M. Leščiauskaitė.
Po įrašu pasipylė internautų komentarai – jie neslėpė nerimo dėl moters abejingumo ir gyvūno likimo.
InfluenceriaiKatinasGyvūnai
