Šalčio nepabūgo: į labdaros renginį Palangoje plūdo kviestiniai svečiai

Į jau 28 kartą vyksiantį labdaros renginį pakvietė Palangos viešbučių ir restoranų asociacija (PVRA) drauge su Palangos „Rotary“ klubu. Paramos renginio pagrindinis tikslas ir misija – drauge dalintis gerumu.
Prie šio kilnaus tikslo galėjo prisidėti kiekvienas, nusipirkęs bilietus į legendinės grupės „Hiperbolės legendos“ koncertą, o taip pat – į Gala vakarienę bei aukcioną. Labdaros renginio metu surinktos lėšos bus skirtos paramos ir labdaros fondui vaikams „Mamų Unija“, Palangos miesto globos namams ir Palangos miesto jaunimo bei savanorystės centrui.
Renginio organizatoriai džiaugėsi šįmet surinkta rekordine – 111 tūkstančių eurų (neatskaičius renginio išlaidų) – suma, gauta pardavus bilietus, organizavus loteriją ir aukcioną.
Padėti tiems, kam labiausiai reikia
„Hiperbolės“ nariai Viktoras Prapras, Igoris Berinas ir Arvydas Šnaras publiką džiugino visų laikų didžiausiais hitais: „Pamiršk mane“, „Tu grok“, „Sugrįžk“, „Vandens ženklai“, „Aš dar dainuosiu“ ir kitais kūriniais, kurie jau dešimtmečius kuria ypatingą emociją. Kartu su „Hiperbolės“ legendomis pasirodė ir grupė „Huge Soul“, suteikusi dar daugiau energijos ir šiuolaikinio muzikinio skambesio.
Vakaro svečius tradiciškai sveikino Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus, pasidžiaugęs ilgalaike šio paramos renginio misija, kuria siekiama dalintis gerumu. Iškilmingą renginį vedė žinomas aktorius ir renginių vedėjas Gintaras Mikalauskas.
Renginio metu vyko meno kūrinių, juvelyrikos dirbinių, sporto atributikos aukcionas bei speciali loterija. Aukcione buvo galima įsigyti lietuvių menininkų Miglės Kosinskaitės, Antano Sutkaus, Algirdo Krikščiūno, Virginijaus Viningo ir kitų autorių tapybos bei fotografijos darbų.
O taip pat – futbolo kamuolį su Kauno „Žalgirio“ komandos parašais, Sergejaus Maslobojevo bokso pirštines ir asmeninę treniruotę, legendinio krepšinio klubo „Žalgiris“ įrėmintus marškinėlius su žaidėjų parašais, kelionę po Kuršių marias ir kt.
Viena renginio organizatorių, PVRA prezidentė Laura Taučiūtė yra įsitikinusi, jog tie verslai, kurie prisideda daug metų prie paramos – tai viena iš jų gyvavimo sėkmės formulių, nes dalintis dalimi to, ką uždirbi yra kilnaus, išmintingo žmogaus mąstymas. „Vilties žvaigždės“ idėja – padėti tiems, kam labiausiai reikia. Misija – atsakingumas: būti neabejingiems dėl to, kas vyksta aplinkui mus. Tęstinumas – kad parama gyvuotų metų metus“, – renginio koncepciją apibrėžė L. Taučiūtė.
Suteikti viltį, saugumą ir realią pagalbą
Kasmet renginio „Vilties žvaigždė“ organizatoriai pasirenka vis kitą labdaros fondą, kuriam būtų skirtos lėšos. Svari šių metų paramos dalis bus skirta paramos fondo vėžiu sergantiems vaikams ir jų šeimoms „Mamų unija“ vykdomai naujai iniciatyvai – reabilitacijos ir integruotų terapijų paslaugų kompleksui Kauno rajone.
Čia įsikurs centras šeimoms, kuriame bus apjungti gamta ir mokslu grįsti fizinės bei dvasinės sveikatos stiprinimo būdai. Vieta pasirinkta neatsitiktinai. Ji sąlyginai netoli Kauno klinikų ir yra patogi atvykstantiems iš visos Lietuvos. Tokia pagalba reikalinga ir vaikui, ir visai šeimai. Tai unikalus ir vienintelis ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje tokio pobūdžio projektas, kuris taps dideliu pokyčiu vėžio paliestų vaikų gydyme.
Kaip sakė „Mamų unija“ direktorė Justina Žukauskienė, šiam fondui ypač svarbu, kad renginio organizatoriai pasirinko prisidėti prie jų naujausios misijos, nes tai reiškia ne tik finansinę paramą, bet ir pasitikėjimą.
„Kiekvienas toks sprendimas padeda užtikrinti, kad sunkiai sergantys vaikai ir jų šeimos neliktų vieni sudėtingiausiu gyvenimo laikotarpiu, gautų profesionalią pagalbą laiku, kompleksines integruotas terapijas, kurios parenkamos kiekvienam vaikui individualiai. Šis „Vilties žvaigždės“ organizatorių palaikymas leidžia mums tęsti pagalbą ten, kur jos labiausiai reikia – suteikti viltį, saugumą ir realią pagalbą“, – sakė J. Žukauskienė.
Tuo tarpu Palangos „Rotary“ klubo prezidentas Juozas Tubinas pažymėjo, kad tradiciškai kasmet renginio metu surinktos sumos dalis atitenka ir Palangos miesto globos namams. Būtent „Rotary“ klubas jau bene du dešimtmečius globoja šią kurorto socialinių paslaugų įstaigą. Tarkim, prieš Kalėdas Kurhauzo koncertų salėje vyko kalėdinis Latvijos tenorų koncertas, skirtas paremti šiuos globos namus.
„Tai mūsų pažadas bendruomenei – būti drauge su tais, kurie šiandien ypač skausmingai susiduria su gyvenimo iššūkiais. Mūsų parama yra ne tik materialinė pagalba, bet ir ženklas, kad globos namų gyventojai nėra vieni“, – sakė J. Tubinas.
Aktorių Palangoje sužavėjo bendruomeniškumo jausmas
„Net ir per šalčiausius orus susirinko šitiek žmonių, kurie yra neabejingi. Tik jų dėka ir vyksta tokie kilnūs dalykai. Juk gali turėti visokiausių aukštų tikslų, tačiau, jei jų niekas nepalaikys, idėja taip ir liks neįgyvendinta“, – po renginio „Vilties žvaigždė“ Vakarų Lietuvos žmonių atsakingumu nuoširdžiai stebėjosi jo vedėjas, aktorius G. Mikalauskas.
Renginių vedėjas nesigaili, kad prieš šešerius metus jiedu su sutuoktine Jūrate, vaikų gydytoja, galutinai apsisprendė persikelti gyventi į Palangą. „Tas bendruomeniškumo jausmas čia tiesiog neįtikėtinas“, – nuoširdžiai kalbėjo aktorius.
G. Mikalauskas renginio „Vilties žvaigždė“ žvaigždė misiją apibūdintų šitaip: tie, kurie gali padeda tiems, kurie negali... Pasak žinomo aktoriaus, žmonės čia susirenka aiškiai žinodami vardan kokio tikslo yra vedini – aukoti.
Iškilmingos Gala vakarienės vaišėmis bei aptarnavimu jau antrus metus iš eilės rūpinosi „Roko virtuvė“. Pasak šios įmonės įkūrėjo Roko Galvono, jam norėjosi prisidėti prie labdaringos iniciatyvos, parodant, kad jo vadovaujama įmonė yra ne tik pelninga, bet ir socialiai atsakinga. „Jeigu tu duodi, tau paskui sugrįžta su kaupu“, – šia gyvenimiška tiesa tiki R. Galvonas, besistengiantis dalyvauti įvairiuose prasminguose renginiuose ir socialinėse akcijose.
„Roko virtuvė“ renginio svečiams patiekė tuno užkandžius su ožkos sūrio kremu, jautienos rostbifą, oto bei antienos kepsnius; desertui – aviečių ir pistacijų skanėstas prancūziškuoju stiliumi.
Labdaringos iniciatyvos organizatoriai džiaugiasi, kad kasmet prie renginio prisijungia vis didesnis rėmėjų būrys – tarp kurių, tokios socialiai atsakingos įmonės ar prekių ženklai, kaip „Švyturys nealkoholinis“, viešbutis „Gabija“, sanatorija „Gradiali“, Palangos koncertų salė, „Žemaitijos pienas“, „Augma“ ir kt.