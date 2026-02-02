ŽmonėsVeidai ir vardai

Sartuose ir vėl akys krypo į Ingos Ruginienės įvaizdį: viena detalė sukėlė diskusijas

2026 m. vasario 2 d. 17:13
Savaitgalį Dusetose vykusiose tradicinėse ristūnų lenktynėse „Sartai 2026“ apsilankiusi ministrė pirmininkė Inga Ruginienė sulaukė ne tik žiūrovų dėmesio, bet ir diskusijų viešojoje erdvėje.
Šįkart akys krypo ne į politinius pareiškimus, o į premjerės stilių – žvarbią dieną jos įvaizdį papildė juoda skrybėlė, tapusi pagrindiniu aptarinėjimų akcentu.
Apie tai, kas įkvėpė premjerę tokiam įvaizdžiui, naujienų portalas Lrytas pasiteiravo jos patarėjo Igno Algirdo Dobrovolsko.
„Itin smagu, kad ir toliau nagrinėjamos visuomenei svarbios temos bei serialas „Premjerės apranga“. Po sėkmingos pirmosios serijos „Rankinukas“ pasirodė ir antroji – „Skrybėlė“.
Kas ir ką pastebėjo, pernelyg veltis nenorėčiau, o kainos tegu ir lieka diskusijų objektu, jeigu kokiems dešimčiai žmonių šalyje tai taip įdomu.
Premjerė mėgsta ukrainietiško brendo „VOVK“ drabužius, o skrybėlė yra ukrainiečių dizainerio Ruslano Baginskio darbas.
Su nekantrumu laukiame serialo tęsinio apie kitas Ministrės Pirmininkės aprangos detales“, – šmaikščiai Lrytas premjerės įvaizdį komentavo Ingos Ruginienės patarėjas.
Inga Ruginienėįvaizdis

