V. Petreikio skandalas įgauna pagreitį: bendradarbiavimą su juo ketina nutraukti ir FC Baseball, iš A. Mamontovo – tyla

Viešojoje erdvėje kilus rezonansui, socialiniuose tinkluose žinomi atlikėjai ir kūrėjai ėmė masiškai atsisakyti bendrų projektų su dokumentuose minimu Valdu Petreikiu. Iš „Midsummer Vilnius“ skelbė pasitraukiantys Monika Liu ir Lietuvos kamerinis orkestras.
Tarp jų – ir atlikėjas Tautvydas Gaudiešius–FC Baseball, apie savo sprendimą pranešęs socialiniuose tinkluose.
Savo poziciją jis išdėstė viešame įraše.
„Mano komentaras dėl mūsų areninį koncertą organizuojančios įmonės ir su ja susijusių asmenų:
Esu šokiruotas pasirodžiusios informacijos. Sekmadienį praleidau skaitydamas paviešintus dokumentus ir susirašinėjimus. Galiu pasakyt tik vieną – kosmosas…
Su minėtais asmenimis susisiekiau prašydamas sustabdyti bet kokius veiksmus, susijusius su mūsų pasirašytų sutarčių vykdymu, taip pat konsultavausi su teisininkais dėl sutarčių nutraukimo galimybės.
Dėl mūsų koncerto „Finalas“, kuris turėjo įvykti Žalgirio arena balandžio 23 dieną, likimo informuosiu jus, kai tik kažkas paaiškės.
Crazy times. Nesušalkit“, – Instagram rašė Tautvydas Gaudiešius–FC Baseball.
Tuo metu V. Petreikio organizuojamų Andriaus Mamontovo koncertų „TIK HITAI“ likimas – lieka neaiškus.
Sekmadienio popietę Lrytas žurnalistų kalbintas atlikėjas apie tolimesnius planus plačiau komentuoti negalėjo.
„Šią sekundę aš nepasiruošęs kalbėt, noriu išsiaiškinti pirma pats, gerai?“, – Lrytas teigė atlikėjas, o pirmadienį į skambučius neatsakė.
Lrytas žurnalistai taip pat susisiekė ir su A. Mamontovo atstovais, tačiau jie teigė atsakymo iš atlikėjo dar negavę.