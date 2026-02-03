Alytaus mero klausimas užvirė karštą diskusiją: Martynas Tyla rėžė be užuolankų

Pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ N. Cesiulis uždavė klausimą savivaldybės gyventojams.
„Kokie atlikėjai pasirodys Alytaus miesto gimtadienyje? Tai priklausys nuo jūsų! Suprantu, kad už lango žiema, bet pasiruošimai didžiausiam miesto renginiui jau prasidėjo.
Šiemet minėsime 445-ąją Alytaus gimtadienio šventę ir tikrai nelengva išrinkti atlikėjus ir grupes, kurie pasirodys vienoje iš scenų ir džiugins tūkstančius susirinkusių. Būna sulaukiame komentarų, kad kažkas nepatiko, galėjo dainuoti kita grupė, pasirodyti kitas muzikantas, tad nusprendėme paklausti jūsų – kas turėtų atvykti pas mus?
Kaip ir pernai, taip ir šiais metais, turėsime tris scenas, nes norisi įtikti kiekvienam skoniui – ir mėgstantiems liaudišką muziką, ir elektroniką, ir atėjusiems išgirsti žinomiausius dainininkus, ir norintiems su šeima linksmai praleisti laiką. Parašykite, ką reikėtų pakviesti – matysime, kas pritrauktų didžiausią minią svečių.
O planuojantys į priekį, jau galite išsisaugoti datą – Alytaus miesto 445-asis gimtadienis bus švenčiamas birželio 12–14 dienomis“, – rašė jis.
Komentarų sklityje pasipylė gyventojų siūlymai, o įrašo neaplenkė ir M. Tyla.
„Laba diena, gerbiamas Nerijau, stebiu Jūsų viešąją komunikaciją, kurioje atvirai kviečiate žmones balsuoti už Jus artėjančiuose rinkimuose, siūlydami jiems „išsirinkti“ atlikėjus tarsi prekes iš katalogo. Klausimas paprastas – kaip tai atrodo iš šono?
Ne kartą esame kalbėję apie tai, kad savivaldybės jau seniai kuria nenormalią ir nesveiką konkurenciją profesionaliam muzikos bei renginių verslui. Šis Jūsų postas tą problemą tik dar kartą ryškiai parodo. Tokiu būdu Jūs ne kuriate kultūros politiką Jūs perkate rinkėją.
Ar tikrai taip sudėtinga inicijuoti muzikinį, meninį ar teatrinį projektą, kuris būtų prasmingas, ilgalaikis ir įtrauktų visus miesto gyventojus bei atvykstančius žmones? Vietoje to pasirenkamas pigus ir primityvus sprendimas: „išsirink, ką nori“, tarsi kalbėtume ne apie kultūrą, o apie greito vartojimo prekę.
Žvelgiant iš šalies, tokia komunikacija skamba ne kaip kultūros vizija, o kaip atsitiktinis pasirinkimas be vertės ir krypties. Ir galiausiai kaip pašausite, taip ir atsišaus. Ne tik politine prasme, bet ir iš tų pačių atlikėjų, kuriuos šiandien bandote paversti rinkimine moneta“, – komentavo prodiuseris.