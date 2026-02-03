Gyčio Ivanausko-Lolitos Zero pasirodymas „Eurovizijos“ atrankoje pakibo ant plauko

Į šių metų dainų konkurso nacionalinę atranką užsiregistravęs aktorius Gytis Ivanauskas (45 m.), prisistatantis pseudonimu „Lolita Zero“, socialiniuose tinkluose pasidalijo netikėta žinia.
Kaip teigė vyras, dieną prieš svarbų vakarą sulūžo jo įvaizdžio akcentas – ragai.
„Ragas nulūžo, bet nu ir kas“, – šmaikštavo G. Ivanauskas.
Vėliau aktorius pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose matyti, kaip jo komandos nariai bando sutaisyti pasirodymui skirtą ir itin svarbią detalę.
Panašu, kad kol kas atlikėjas vilties nepraranda, tačiau jis neatmeta galimybės, jog sudalyvauti atrankoje gali ir nepavykti.
Portalui Lrytas susisiekus su G. Ivanausku ir paklausus, ar pavyko sutaisyti pasirodymui skirtus ragus, jis nedaugžodžiavo.
„Tikriausiai pavyks. Tikiuosi. Arba teks nedalyvaut...“, – sakė jis.
Nacionalinėje atrankoje G. Ivanauskas su savo kuriamu personažu Lolita Zero turėtų pristatyti dainą lotynišku pavadinimu „Salve in meum mundum“.
Kūrinį galite išgirsti čia:
Lolita ZeropasirodymasEurovizijos nacionalinė atranka
Rodyti daugiau žymių