Natalija Bunkė ieško darbuotojo: žada solidų atlyginimą

Ši informacija pasirodė internetinėje darbo skelbimų sveteinėje cvbankas.lt.
Skelbime nurodoma, kad ieškomas e-commerce (liet. elektroninės prekybos) specialistas.
Skelbime galima matyti, kad žadamas atlyginimas siekia nuo 1,3 iki 1,5 tūkst. per mėnesį į rankas.
Įvardija ir tai, kokias savybes turėtų turėti darbuotojas.
„Ši pozicija skirta žmogui, kuris nori ne tik atlikti užduotis, bet ir matyti realią savo įtaką įmonės rezultatams, prisidėti prie Home by NB plėtros ir būti svarbia e-commerce komandos dalimi“, – nurodoma skelbime.
Pabrėžiama, kad kandidatas turėtų būti lojalus, patikimas, vertinantis kokybišką komandinį darbą, atkaklus, pasiruošęs netikėtoms situacijoms, besidomintis inovacijomis ir t.t.
Iš būsimo darbuotojo tikimasi, kad jis turi patirties elektroninės prekybos srityje, geba sklandžiai bendrauti lietuvių ir anglų kalbomis, sugeba dirbti preciziškai ir atsakingai, nori mokytis, tobulėti, analizuoti ir efektyviai spręsti problemas, sugeba dirbti komandoje. Privalumas, jei išmano apie dirbtinio intelekto panaudojimą ir domisi naujomis technologijomis.
Darbo pobūdis apima komunikaciją su užsienio tiekėjais, gamintojais ir vežėjais, prekių likučių stebėjimą ir užsakymų vykdymą, prekių administravimą, kokybišką ir kūrybišką jų įkėlimą į el. parduotuvę, naujų prekių paiešką, atranką, testavimą ir t.t.
