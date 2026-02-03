Nijolė Pareigytė prabilo apie didžiulį nerimą keliantį laikotarpį: nesulaikė ašarų

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris prakalbo apie šeimos augintinio jūrų kiaulytės Zeriuko sveikatos problemas.
Nijolė atskleidė, kad gyvūnėliui netrukus bus atlikta operacija, o apie tai kalbėdama braukė ašaras.
„Aš noriu paprašyti... Jėzau, ketvirtadienį Zeriuką operuoja. Veterinarė sakė, kad tas gumbiukas niekur nedingo, sakė, kad būna, jog tokie maži gyvūnėliai neatsikelia po narkozės.
Prašau... Pagalvokite apie Zeriuką, palinkėkite jam sėkmės. Bet aš galvoju, gal viskas bus gerai, nes jis ėda, laksto, yra guvus visai. Tik tas gumbas vis didėja.
Nepadėjo, kad jį traukė ir ištraukė. Kraujas kažkaip iš kažkur renkasi. Ten nėra nei auglio, nei pūliai. Iš kur, kas ir kodėl – neaišku. Bet bandys operuoti ketvirtadienį. Vyras sako, gal neoperuoti, tegul gyvena taip, kaip gyveno, bet tas gumbas...
Negaliu naktimis užmigti, vis galvoju, kaip čia jam bus. Labai bijau to ketvirtadienio, kad tik viskas būtų gerai. Veterinarė sakė, kad kai kurios jūrų kiaulytės puikiai atsikelia po operacijos, jau po penkiolikos minučių kvyksi, prašo valgyti, bet mūsiškis jau toks senelyzas – jam keturi metukai.
Gal viskas bus gerai. Laukiame ketvirtadienio su tokia baime, o šiandien jau antradienis“, – dalijosi dainininkė.
