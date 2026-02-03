Prieš 10 metų fiasko „X faktoriuje“ patyręs Jonatanas tapo sensacija: įrašas plinta visame pasaulyje

Socialiniuose tinkluose masiškai plinta Jonatono pasirodymai laidoje. Deja, ne dėl geriausių priežasčių.
Tuo metu stebėję „X faktorių“ tikriausiai pamena, kad pop muzikos dievaičio Justino Bieberio dainos Jonatonui pakišo koją.
Nors prieš tai konkurso dalyviui viskas ėjosi sklandžiai ir jis buvo pelnęs ne tik komisijos, bet ir žiūrovų simpatijas, tiesioginių pusfinalių metu uždainavus „Sorry“, įvyko tikras fiasko.
Socialiniuose tinkluose plinta įrašas, kuriame kiek pasimetęs J. Kazlauskas bando tęsti pasirodymą ir vis kartoja dainos pavadinimą „Sorry“ (liet. „Atsiprašau).
Šiuo vaizdo įrašu buvo pasidalinta jau šimtus kartų, o „TikTok“ jis peržiūrėtas milijonus kartų.
„Bros just apologising“ (liet. vaikinas tiesiog atsiprašinėja)“, – tokie ir panašūs prierašai pridedami prie įrašo.
Populiarėja ir kita jau kito pusfinalio metu atlikta daina. Tuo metu Jonatanas dar kartą pabandė padainuoti J. Bieberio kūrinį. Visgi „Love yourself“ (liet. „Mylėk save“) jam taip pat nepraėjo be nesklandumų.
Supainiojus žodžius, vėl skambėjo frazė „sorry“, todėl internautai juokavo, kad dainininkas ir vėl atsiprašinėja.
X FaktoriusJustinas BieberisDaina
Rodyti daugiau žymių