Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė išgyvena mylimo gaidžio netektį: jo palaikus nusprendė kremuoti

Apie tai plačiau Rūta dalijosi socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad trejus metus su šeima praleidusį gaidį nusprendė kremuoti.
„Sveiki gyvi, tikiuosi, kad sveiki, gyvi ir nesušalę. Žinios, kuriomis norėčiau dabar pasidalinti nėra linksmos, tiksliau – liūdnos. Daug kas manęs asmeniškai klausėte, kaip mūsų gaidys. Jis, deja, numirė. Negaliu pasakyti kitaip, negaliu sakyti „nugaišo“, nes tai buvo ypatingas mūsų šeimos narys.
Dariau viską, ką galėjau. Ačiū visiems už patarimus ir idėjas, kaip išgelbėti jo gyvybę, bet jau kitą dieną po mano paskutinio įrašo, jis mirė man ant rankų.
Ašarų tuo momentu negailėjau, nes buvo labai jo gaila. Tokio gaidžio daugiau nebus.
Ir tada man kilo klausimas, o kaip civilizuotai, etiškai ištarti „sudie“ savo augintiniui, išlydėti į Anapilį? Užkasti neužkastum, nes dabar labai užšalusi žemė. O jei kažkur kraustaisi? Juk reiktų išsikasti, kažkokia nesąmonė. Ir apskritai, užkasus juk gali lapė išsikasti. O išmesti tiesiog irgi neišmesi.
Tada man šovė mintis, prisiminiau, kad mes su vyru esame filmavę epizodą apie vienintelį Lietuvoje augintinių krematoriumą. Ir viskas, būtent taip ir padariau – greitai paskambinau, susitariau ir mūsų gaidys dabar jau deginamas, gausime mažytę urną. O tada jau žiūrėsime, kaip atsisveikinti“, – istorija dalijosi Rūta.
Rūta LukoševičiūtėGaidysnugaišo
Rodyti daugiau žymių