Vilniuje – ypatingo filmo premjera: atvyko būrys kviestinių svečių

Prieš filmo peržiūrą ant raudonojo kilimo būriavosi ir pozavo pasipuošę svečiai.
Išvysti kino naujieną atvyko ir žinomi žmonės. Tarp jų – grupės „ba.“ lyderis Benas Aleksandravičius, aktorius Vaidotas Martinaitis, Marius Repšys, grupės „Abudu“ narys Domantas Starkauskas, vandens someljė Urtė Dervynas ir kiti.
„Kinų Jūra“ – Jurgio Matulevičiaus režisuotas filmas, kuris buvo kuriamas net trejus metus.
„Kinų Jūra“ (angl. „China Sea“) buvo filmuojama net keturiais etapais. Pirmiausia Lietuvoje buvo nufilmuotos scenos be Taivano aktorių, nes prodiuserė Ieva Černiauskaitė dar laukė galutinio atsakymo iš Taivano dėl prisijungimo prie projekto.
Lenkijos ir Čekijos partneriai savo dalyvavimą jau buvo patvirtinę, tad sprendimas iš Taivano buvo itin svarbus filmo ateičiai. Gavus „žalią šviesą“, jau po mėnesio į Vilnių atvyko Taivano kino žvaigždės Jian Huang, Lu Yi-Chin ir Sonia Yuan.
Nors aktorius pasitiko jiems neįprastai šaltas oras, aktoriai puikiai atlaikė intensyvias filmavimo pamainas. Filmavimo komanda iš pradžių nerimavo, kaip seksis dirbti su užsienio aktoriais, tačiau pamainas su taivaniečių komanda neretai pavykdavo baigti net anksčiau nei numatyta grafike.
Vėliau filmavimo darbai persikėlė į Lenkiją, kur dalis scenų buvo nufilmuotos istorinėse Katovicų anglies kasyklose. Paskutinis etapas – kelionė į Taivaną – dėl itin sudėtingo aktoriaus Mariaus Repšio filmavimų grafiko buvo nukeltas į Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpį.
Keletas filmo scenų buvo nufilmuotos ir legendinėje Palangos viloje „Auska“. Ši vieta pasižymi sudėtinga istorija, tačiau Palangos savivaldybė, padedant įmonei „Palangos Iinvesticijų Valdymas“, po ilgo derinimo suteikė leidimą filmavimo darbams.
Vis dėlto, čia komandai teko susidurti su nemenku iššūkiu – pripildyti vilos baseiną. Iš Klaipėdos atvykęs sunkvežimis turėjo nusiurbti ir pervežti vandenį iš Palangos baseino, o visa ši operacija užtruko net dvi dienas. Filmavimo darbus viloje pavyko užbaigti tik per plauką.