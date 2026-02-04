Benedikto Vanago byloje ketinama apklausti dar du NMA darbuotojus

NMA Trečiojo paramos administravimo skyriaus vedėja Renata Jankauskienė kaip liudytoja buvo kviesta į teismo posėdį trečiadienį, tačiau jos apklausti nespėta dėl laiko stokos – norima, kad jos apklausa vyktų nepertraukiamai. Jei trečiadienį būtų vykusi jos apklausa, teismas jai būtų galėjęs skirti nepilną valandą. Todėl šios liudytojos apklausa atidėta kitai savaitei.
Vos įžengus į salę R. Jankauskienei, B. Vanago gynėja advokato padėjėja Dovilė Šakalienė sakė, kad norėtų apklausti dar tris NMA darbuotojus.
„Būtina ir tikslinga apklausti minėtus liudytojus“, – sakė advokato padėjėja.
Ji minėjo, kad papildomų liudytojų apklausos prašė besibaigiant tyrimui, tačiau prokuroras šio prašymo netenkino.
„Prašome užtikrinti rungimosi principą, manome, kad teismas galėtų išsamiai įvertinti duomenis“, – sakė B. Vanago gynėja.
Teisėja Dalia Ulianskaitė-Zabulionienė nusprendė per vėlesnius posėdžius apklausti du liudytojus – NMA vyriausiąjį specialistą Gediminą Šikšnelį ir NMA dabar jau nebedirbančią Kristiną Budnikienę.
Kaltinimai lenktynininkui, jo vadovaujamai įstaigai ir įmonės vadovei.
Šioje byloje be B. Vanago kaltinimų teisme sulaukė jo vadovaujama viešoji įstaiga „Nacionalinis automobilių klubas“ bei įmonės „Gerdista“ vadovė Goda Mankutė.
Bylos duomenimis, 2020 m. rugpjūtį, „Gerdistos“ vardu G. Mankutė pateikė paraišką NMA, ja prašyta paramos projektui – mobiliam servisui kaimo vietovėse.
2021 m. spalį „Gerdista“ su NMA pasirašė sutartį dėl 199,5 tūkst. eurų paramos šiam projektui. Bylos duomenimis, bendrovė gavo 154 tūkst. 613 eurų. 131,4 tūkst. eurų iš šios sumos – Europos Sąjungos lėšos, likę pinigai – iš Lietuvos biudžeto.
Europos prokuratūra pernai rugpjūtį pranešė, kad teismui perdavė baudžiamąją bylą dėl daugiau nei 150 tūkst. eurų vertės projekto, skirto mobilioms automobilių remonto paslaugoms kaimo vietovėse. Projektas buvo finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.
Europos prokuratūra teigė, kad nors projektas buvo pristatytas kaip skirtas mobiliųjų automobilių paslaugoms sukurti, kaltinamieji tariamai naudojo įrangą, įskaitant didelės vertės transporto priemones ir kitą specializuotą įrangą, asmeniniais tikslais – B. Vanago dalyvavimui automobilių lenktynėse, įskaitant Dakaro ralį.
Jau vykstant teismo procesui B. Vanagas socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad VšĮ „Nacionalinis automobilių klubas“ ir jis nėra teikę paraiškų ir nėra gavę jokios europinės paramos.
48 metų B. Vanagas yra vienas žymiausių lenktynininkų Baltijos šalyse, pasiekęs aukštų rezultatų ralio, žiedinių lenktynių, ralio maratonų ir bekelės varžybų trasose.
Sportininkas dažniausiai dalyvauja Dakaro ralio varžybose.
