Ieva Voveris paviešino pikantiškus kadrus iš praeities: „Gyvenau su daug neišgydytų žaizdų“

Nuomonės formuotoja ir verslininkė Ieva Voveris socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi akimirkomis iš kasdienybės. Šįsyk žinoma moteris be užuolankų prisiminė „Olialia pupyčių“ laikus ir paviešino archyvines nuotraukas, kuriose ji įamžinta prieš du dešimtmečius.
Šalia nuotraukų, kuriomis pasidalijo „Instagram“ paskyroje, Ieva pridėjo ir atvirą įrašą, kuriame prabilo apie tuometinį savo požiūrį į grožį, vertę ir vidinę būseną.
„Kažkada mano gyvenime buvo laikotarpis, kai visas dėmesys buvo nukreiptas į išorę. Į kūną. Į pozas. Į makiažą. Į tai, kaip atrodau svetimose akyse.
Tuo metu atrodė, kad tai ir yra vertė. Kad grožis = meilė. Kad dėmesys = prasmė.
Bet viduje buvo tylu. Tuščia. Tai buvo mano tuščias grožio kultas.
Aš mokėjau šypsotis nuotraukose, bet nemokėjau būti su savimi. Mokėjau patikti kitiems, bet nebuvau susipažinusi su savo vidumi.
Mokėjau atrodyti stipri, bet viduje gyvenau su daug neišgydytų žaizdų.
Ir žinot... grožis be sąmoningumo tampa kauke. Kūnas be ryšio su siela tampa objektu. O moteris be savęs – tik gražus paveikslas.
Šiandien renkuosi kitaip. Renkuosi tikrumą vietoj tobulumo. Gylį vietoj paviršiaus. Ryšį su savimi vietoj patvirtinimo iš išorės.
Mano kūnas pasikeitė. Bet labiausiai pasikeičiau aš viduje.
Ir tai — pats gražiausias mano gyvenimo etapas.
Nes tikras grožis gimsta tada, kai nebereikia niekam nieko įrodinėti.
Kai gali būti savimi. Be filtrų. Be kaukių. Be vaidmenų“, – pripažino ji.
