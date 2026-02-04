J. Simpson sureagavo į skriejančią kritiką dėl J. Epsteino: „Tuo metu buvau gerokai jaunesnė“

Jos pavardė figūruoja failuose, tačiau J.Sadauskienė neužsivėrė tylos siena ir tikino: dokumentuose ji atsidūrė tik kaip liudytoja.
„Epsteino pavardę pirmą kartą išgirdau, kai jis buvo sulaikytas, kažkokiame straipsnyje, ir jo asmeniškai nepažinojau. Radus tame straipsnyje pažįstamą, agentūros „MC2 NYC“ skauto ar savininko pavardę, atsisakiau duoti reprezentuoti vieną mūsų modelių šios agentūros bookeriams, Amerikos rinkai, nes jau buvau parinkusi kitą, daug stipresnį agentūrų tinklą JAV.
Jean Luc paskambino man paklausti, kodėl, ir mane informavo, kad pradėjo teisminį procesą dėl įmonės reputacijos pažeidimo JAV ir paprašė manęs parašyti laišką prie kompanijos ieškinio. Ką ir padariau. Tai tiek. Kiek suprantu, tas laiškas ir buvo pateiktas. Nežinau šio proceso baigties. Primenu, kad tuo metu atstovavome kitą JAV tinklą – seniausią pasaulyje agentūrą „Ford models“, – skandalo įkarštyje Lrytas sakė Jolanta.
Tačiau viešojoje erdvėje pasirodė ir kitokia informacija. Plinta laiškas iš 2014-ųjų.
Nieko nelaukdama, Jolanta nutarė užkirsti kelią kalboms ir feisbuke pasidalijo įrašu. Juo ji sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Informuoju, kad bet kokie viešoje erdvėje skleidžiami teiginiai, užuominos, vertinimai ar komentarai apie mane ar Agentūrą, šeimą, galintys pažeisti mano garbę, orumą ar dalykinę reputaciją, bus vertinami advokatų kontoroje ADVOCATERA.
Dėl paaiškinimų, bet kokiu teisinių klausimu ar procesu ar kita, prašau kreiptis į advokatę Raimondą Lazauskienę – www.advocatera.lt.
Mandagiai informuoju – prieš rašydami, pagalvokite, ar turite galimybių kompensuoti moralinę /reputacine žalą. Taip pat siūlyčiau nesistengti manęs mokyti, kokiais žodžiais, tonu ar kokį turinį rašyti laiškuose.
2014 m. laiškas, apie kurį dabar kuriamos sensacijos, buvo adresuotas A.A Jean Luc. Tuo metu pasirodžiusiame nežinomo šaltinio straipsnyje buvo minima, kad jis pastebetas kartu su Epsteinu lėktuve, o Epsteino byla buvo aprašyta praeityje.
Tai buvo pakankama priežastis man, kaip agentūros ikurejai, priimti sprendimą – mandagiai, bet aiškiai atsisakyti reprezentacijos. Jokių oficialių kaltinimų jam 2014 m. dar nebuvo – jie pasirodė tik po penkerių metų, 2019-aisiais.
Noriu pabrėžti: Epsteino niekada nepažinojau ir su juo jokių sąsajų neturėjau. Kaip buvo rašyta spaudoje, jo vadinamojoje „juodojoje knygutėje“ buvo rasti kai kurių lietuviškų ir estiškų agentūrų savininkų bei supermodelių kontaktai. Mano pavardės ar telefono ten nėra.
Skrydžiuose ar salose, apie kurias kalbama, nesu buvusi, jokio palikimo negavau ir su juo niekada nebendravau bei jo nepazinojau. Sutikau liudyti byloje prieš Epsteiną, o ne už jį, nes visada stengiuosi padėti, kai galiu, ir kai manau, kad tiesa turi būti išgirsta.
Taip pat informuoju, kad visi mūsų modeliai nuo pat veiklos pradžios gauna aiškią edukaciją apie tai, kas leidžiama, o kas – ne. Visi pasirašo sutartis, kuriose įsipareigoja nepriimti jokių pasiūlymų jokioje su darbu susijusioje aplinkoje – kelionėse, fotosesijose, renginiuose ar kitur. Apie bet kokį pasiūlymą modelis privalo nedelsdamas informuoti agentūrą.
Griežtai draudžiama užmegzti asmeninius santykius su klientais, agentais ar kitais industrijos atstovais – kitaip tai būtų sutarties sąlygų pažeidimas. Tuo metu buvau gerokai jaunesnė – mus su minėtu asmeniu skiria beveik trisdešimt metų.
Jis savo karjerą pradėjo dar tada, kai aš nebuvau gimusi. Ar turėčiau moralizuoti vyresnį žmogų dėl jo asmeninių santykių? Akivaizdu, kad ne.
Mes, kaip agentūra, neprivalome ir negalime kontroliuoti, su kuo kiekvienas agentas ar klientas keliauja ar kaip gyvena. Mes saugome savo modelių reputaciją ir įmonės vardą. Todėl ir parašiau neutraliai, bet aiškiai – reprezentacijos nebus. Be to, kaip rašė Lietuvos žiniasklaida, ši agentūra tuo metu turėjo oficialius atstovus Lietuvoje, todėl priežasties duoti reprezentavimą su jais tiesiog nebuvo. Viskas. Šilčiausi Linkejimai visiems heiteriams! P.S.Bet koks turinio iškraipymas ar interpretavimas užtraukia teisinę atsakomybę“, – rašė ji.
