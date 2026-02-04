Monika Rachinštein parduoda sėkmę jai atnešusį butą sostinėje: atskleidė sumą ir ką darys toliau

Socialiniuose tinkluose žinoma moteris pasidalijo, jog parduoda 2 kambarių butą Lazdynėlių mikrorajone.
„Butas man atnešęs finansinę sėkmę gali tapti jūsų. Buto skaičius yra 8. Gauti tokį skaičių yra beveik neįmanoma. Man netikėtai pasitaikė situacija, įsigijau butą ir tik vėliau sužinojau, kad 8.
Matyt, tuo tarp gyvenime man reikėjo finansinės sėkmės. Jei pasidomėsite, butas su ženklu 8 neša piniginę energetiką. Tai reiškia pakilimą karjeroje, sėkmę finansuose.
Ar man tai pasiteisino? Taip. Tik nusipirkusi butą po mėnesio man pasiūlė nusipirkti kotedžą. Ilgai nedvejojau, daviau pradinį įnašą, pasirašiau sutartį ir įsivaizduokite po kelių savaičių įvyko šuolis – kotedžo ir buto vertė iškilo dvigubai.
Iš karto išsikrausčiau į Dubajų ir pasakoti jums neturiu, kad tikrai finansiškai viskas stabiliai sekasi, augimas vyksta matomai.
Atėjo toks laikas, kai suvokiau, kad butas yra nebenaudojamas. Pusę metų apie tai galvojau ir su baime jį parduodu. Toks įspūdis, kad pardavinėju savo sėkmės gyslą, bet dauguma sako, kad reikia tai perduoti“, – socialiniuose tinkluose dalijosi Monika.
O naujienų portalui Lrytas ji užsiminė, jog nusprendė įsigyti naujus namus Dubajuje.
Skelbime pabrėžiama, kad butas parduodamas su visais baldais ir buitine technika, vos už kelių minučių – Bukčių miškas su sporto aikštelėmis, slidinėjimo trasomis ir pasivaikščiojimo takais. Ideali vieta mėgstantiems gamtą, sportą ir ramų gyvenimo tempą, bet nenorintiems atsisakyti miesto patogumų.
Už parduodamą būstą M. Rachinštein tikisi gauti 228 tūkst. eurų.
Buto skelbimą galima rasti čia.
Monika RachinšteinButaspardavimas
Rodyti daugiau žymių