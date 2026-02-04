Orijų Gasanovą apstulbino keleivės elgesys lėktuve: „Žiūriu, juda mano striukė“

Žinomas vyras paviešino neįtikėtiną istoriją apie patirtį lėktuve – šį kartą jį pribloškė keistas kitos keleivės elgesys.
Istoriją jis paviešino savo „Instagram“ paskyroje.
„Lėktuvuose man visko nutinka, šįkart nutiko situacija „nagai“.
Jeigu gerai įsižiūrėsite į mano selfį „Vietravel Airline“ lėktuve – ten apačioje, kairėje pusėje pamatysite kyšančius kojų pirštukus.
Vos pakilome Hošimine, didžiausiame Vietnamo mieste – man tik pokšt tie nagiukai išdygo palei šalia esantį krėslą. Žiūriu, juda mano striukė, nesuprantu, kas vyksta.
Paimu ją (striukę), matau, kad po ja ponia iš už nugaros į tarpą įkišo savo koją. Vieną, po to kitą. Ją, tą ponią Nagainą (aš ja taip praminiau) atėjo barti stiuardesė, kad taip negražu daryti, kitam keleiviu kojas kišti. Ji pradėjo žvengti. Kažką savo kalba ten: jajajaja, nanana. Ir toliau tas kojas atkišus.
Tada mergina sėdinti prieš mane, kitoje lėktuvo pusėje, kažką jai pasakė. Ponia Nagaina piktai jai atšovė, bet kojų neištraukė. Taip jai patogiau ir viskas.
Susidėti kojas į vietą stiuardesė ponią privertė tik jau kai leidomės Da Nango mieste, penktame pagal dydį Vietname. Tai kurortinė šios šalies pusė, miestas prie Pietų Kinijos jūros, gana dažnai patenka į turistų maršrutus. Sėkmingai nusileidome, visai aš dėl tų nagų nepykstu, tik juokinga bus prisiminti“, – rašė O. Gasanovas.