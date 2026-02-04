Po Živilę Kropaitę papiktinusio pavežėjo poelgio – griežtas „Bolt“ atsakas

Susiklosčiusią situaciją portalui Lrytas pakomentavo „Bolt“ pavėžėjimo paslaugos vadovas Laimonas Jakštys.
„Apgailestaujame dėl nemalonios klientės patirties. Keleivei pinigus už šią kelionę grąžinome.
Toks pavežėjo bendravimas neatitinka platformos „Bolt“ standartų, todėl šis atvejis bus atidžiai peržiūrėtas. Pradėdami teikti pavėžėjimo paslaugas per mūsų platformą vairuotojai įsipareigoja pagarbiai bendrauti su keleiviais.
Sužinoję apie atvejus, kai to nesilaikoma, priklausomai nuo situacijos ir pažeidimo rimtumo, imamės atitinkamų veiksmų – primename vairuotojui mandagaus ir malonaus bendravimo svarbą bei suteikiame papildomas gaires, o tam tikrais atvejais galime laikinai arba visam laikui sustabdyti vairuotojo prieigą prie platformos.
Nurodyti, kad atvyko į paėmimo vietą, vairuotojas turi tik tada, kai pasiekia programėlėje kliento nurodytą paėmimo tašką. Jei dėl kokių nors priežasčių vairuotojas tai padaro jo dar nepasiekęs ir dėl to klientui neteisingai priskiriamas laukimo mokestis, apie tai klientas turėtų informuoti „Bolt“ klientų aptarnavimo komandą, kuri, patikrinusi informaciją, neteisingai priskaičiuotą mokestį grąžina.
Labai svarbu, kad kiekvienas naudotojas, susidūręs su netinkamu elgesiu ar kita problema kelionės metu, apie tai praneštų „Bolt“ klientų aptarnavimo komandai. Tai leidžia mums greitai reaguoti, imtis atitinkamų veiksmų ir toliau gerinti keleivių patirtį“, – dėstė L. Jakštys.
Primename, kad istorija apie kelionę su pavežėju Ž. Kropaitė pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
Moteris tikino, kad išsikvietus pavežėją, buvo nuskaičiuota papildoma suma už laukimą, nors pats vairuotojas dar nė nebuvo atvykęs.
Tačiau tai – dar ne istorijos pabaiga. Įlipusi į automobilį, Živilė tikino turėjusi ne itin malonų pokalbį su vairuotoju.
„Bolt pavežėjai įsisiautėja.
Stoviu šalty, matau, kur vairuotojas, nes rodo man appse, o jis va jau įjungęs „arrived“ ir po kelių sekundžių jau man kapsės delspinigiai už neva per vėlyvą įsėdimą.
Na tai įlipdama padarau „nu nu nu“ pirštuku.
– Did you just treat me like a baby? (liet. ar su manimi elgiesi kaip su vaiku?) – piktinasi jis.
– You said you had arrived, but you weren’t even there! (liet. pažymėjote, kad atvykote, nors jūsų čia nebuvo!)
– I drove 12 minutes just to make this 2-minute trip with you (liet. važiavau 12 minučių vien tam, kad jus pavežėčiau 2 minutes).
– This isn’t fair — why should I pay extra when you’re not even here? I arrived on time! (liet. tai neteisinga – kodėl turiu mokėti papildomai, nors jūsų dar nėra vietoje? Aš buvau laiku!)
– You should be thanking me! I drove 12 minutes just to pick you up. You should be grateful, but instead you’re complaining. It’s always like this! (liet. turėtumėte man dėkoti. Važiavau 12 minučių vien tam, kad jus pasiimčiau. Turėtumėte dėkoti, bet vietoje to jūs skundžiatės, kaip ir visada!)
– But it’s totally unfair! (liet. bet tai neteisinga!)
– Do you want me to drive you or not? (liet. ar norite kad vežčiau, ar ne?) – gąsdina mane jis. – Next time I see you on the app, I’ll know what to do! (liet. kai kitą kartą jus pamatysiu žemėlapyje, žinosiu, ką daryti)“, – rašė Ž. Kropaitė.