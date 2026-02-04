Vilniui iškritus iš „Didžiojo chorų mūšio“ – vadovės Atlantos reakcija: pasakė, kas sukliudė

Po iškritimo moteris nusprendė kreiptis į gerbėjus ir pasakė, kad, jos manymu, pakišo koją.
Apie tai ji prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
„Gaila ne tik dėl to, kad teko iškristi pirmiems. Tačiau ir dėl to, kad mums koją pakišo pirmasis pasirodymas. Štai vakarykščiu aš jaučiuosi patenkinta“, – kalbėjo atlikėja, kuri antrojo pasirodymo metu su choru atliko dainą „Kregždutės“.
Moters manymu, dažnai projektuose dalyvaujantys vilniečiai nesulaukia tokio didelio palaikymo, kaip kiti.
„Arba žmonės nežiūri šito projekto, arba jiems neįdomu. Tiesiog pritrūko to bendruomenės susitelkimo jausmo. Baltai pavydžiu ir džiaugiuosi už tuos miestus, kurie tas bendruomenes turi“, – kalbėjo Atlanta.
Nors iškritimas iš projekto nuliūdino, dainininkė neslėpė atradusi didelį džiaugsmą savo komandoje.
„Kai susijungia žmonių širdys, užsimezga naujos draugystės. Jaučiuosi atradusi daug naujų bičiulių. Kuo vyresnis tampi, tuo mažiau tų naujų draugų atsiranda. Visi sukamės savuose socialiniuose rateliuose.
Tad gera atrasti naujų, nuostabių žmonių, kuriems taip norisi pasakyti daug gero“, – šyptelėjo moteris.
Galiausiai Atlanta kreipėsi į tuos, kurie kritikavo, bei tuos, kurie negailėjo gražių žodžių.
„Tiems, kurie galvoja, kad mes nebuvome kažko verti, kad aš nebuvau gera vadovė ir net nebuvau verta ja tapti, atsistokite nuo sofų ir patys pabandykite padaryti geriau negu mes.
Ačiū tiems, kurie ir mums, ir likusiems „Chorų mūšio“ dalyviams linki sėkmės. Aš taip pat linkiu visiems sėkmės.
O ir pati iš kitų chorų vadovų sulaukiau labai gražių žinučių. Gyvenimas tęsiasi. Jis paruošęs mums daug staigmenų, projektų, naujų pažinčių. Mokėkite džiaugtis ir gyventi taip, kaip tai darau aš“, – dėstė dainininkė.