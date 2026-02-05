Antanui Bosui stojus prieš savivaldybę – griežtas Dainos Bosas pareiškimas: „Dabar atėjo jūsų eilė“

Ketvirtadienio rytą portale delfi.lt pasirodė straipsnis apie tai, kad A. Bosas iš Vilniaus rajono savivaldybės ketina prisiteisti beveik pusę milijono eurų.
Šia tema nusprendė pasisakyti verslininko žmona Daina Bosas.
Savo poziciją žinoma moteris išreiškė savo „Facebook“ paskyroje.
„Mes nemokėsim už klerkų klaidas.
Sklypas buvo nupirktas su oficialiais, galiojančiais leidimais statybai.
Namas pastatytas remiantis valstybės institucijų sprendimais, o ne „iš lempos“.
Jeigu savivaldybė išdavė leidimus, o vėliau pati nusprendė, kad jie „neteisingi“, tai čia ne mūsų problema.
Mes veikėme teisėtai, sąžiningai ir skaidriai.
Jūs liepėte nugriauti – nugriovėme.
Dabar atėjo jūsų eilė prisiimti atsakomybę.
Negalima vieną dieną leisti statyti, o kitą – griauti ir tikėtis, kad žmogus tyliai susimokės už valstybinį bardaką.
Tai ne verslo rizika. Tai institucinė klaida.
Todėl kartojame dar kartą:
už klerkų klaidas mes nemokėsim.
Atsakomybė turi grįžti ten, kur ir atsirado“, – rašė D. Bosas.
Vėliau po įrašu pasirodė dar vienas D. Bosas komentaras.
„Bosas pats neišsiminėjo jokių leidimų.
Jis nusipirko sklypą su jau galiojančiais leidimais statyti ir už jį tais laikais sumokėjo milijoną litų.
Tai buvo kaina už statybinį sklypą, ne už mišką.
Tokia suma buvo mokama todėl, kad sklype buvo leidžiama statyti.
Faktiškai – jis už tą sklypą permokėjo, pasitikėdamas dokumentais.
Dabar paklauskim paprastai: ar kas nors sveiko proto pirktų už milijoną litų sklypą, kuriame negalima nieko statyti?
Sklypą, kuriame, kaip dabar bandoma teigti, galima tik voveres ganyti?
Jeigu tame sklype iš tiesų nebuvo galima statyti, tai kodėl jis buvo parduotas kaip statybinis?
Kodėl turėjo leidimus?
Kodėl kainavo kaip statybinė žemė?
Žmogus, verslininkas, buvo suklaidintas.
Ir net jeigu būtų grąžinti pinigai už namą, sklypo klausimas lieka atviras, nes realybėje gaunasi taip: už statybinę kainą nupirktas sklypas, kuris vėliau paverčiamas beverte žeme.
Tai ne logikos klausimas. Tai atsakomybės klausimas“, – dėstė žinoma moteris.