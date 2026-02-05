Liudo Vaisietos „čekiukų“ byloje – galutinis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo verdiktas

Šis LAT verdiktas yra galutinis ir neskundžiamas, tai reiškia, kad iš buvusio tarybos nario pinigai savivaldybei buvo priteisti pagrįstai.
L. Vaisieta nesutiko su žemesnės instancijos teismų sprendimais, kuriais jis įpareigotas savivaldybei grąžinti daugiau nei 13 tūkst. eurų – teismai nusprendė, kad buvęs politikas šia suma praturtėjo savivaldybės sąskaita.
Buvęs tarybos narys pinigų gavimo fakto neginčijo, jis nurodė, kad gautos lėšos buvo panaudotos kompensuoti su tarybos nario veikla susijusias išlaidas. Anot jo, išlaidos buvo patirtos, iš gyvenamosios vietos Vilniaus mieste vykstant į Druskininkų savivaldybę, kurioje jis vykdė savo, kaip tarybos ir komisijos nario funkcijas.
Jis nurodė, kad išlaidos buvo patirtos karantino metu besirūpinant asmenimis, kuriems reikalinga pagalba. L. Vasieta taip pat nurodė, jog išlaidos buvo patirtos, vykstant į renginius, kuriuose jis, kaip tarybos narys, bendravo su rinkėjais.
Atsakovas L. Vaisieta pateikė panaudos sutarties kopiją ir per pirmosios instancijos teismo posėdį paaiškino, kad kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos metu jis su sutuoktine gyveno Vilniuje, panaudos pagrindais iš ten važinėjo į tarybos, komitetų, komisijų posėdžius Druskininkų savivaldybėje.
Išnagrinėtoje byloje LAT pažymėjo, kad, pagal Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, teisinis pagrindas gauti išmokas buvo siejamas su būtinomis sąlygomis, t. y. galėjo būti kompensuojamos tik tos išlaidos (kanceliarijos, pašto, telefono, transporto), kurios buvo patirtos vykdant savivaldybės tarybos nario veiklą ir kurių tiesiogiai nepadengė savivaldybės administracija.
„Vien tai, kad Druskininkų savivaldybės tarybos darbo tvarkos reglamente nebuvo nustatyto reikalavimo įrodyti patirtų išlaidų atitiktį išmokos paskirčiai, reikalaujant pateikti konkrečius įrodymus, nereiškia, kad atsakovas turėjo teisę gauti išmokas, kuriomis būtų padengiamos ne su tarybos nario veiklos vykdymu susijusios išlaidos“, – paskelbė LAT.
Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad tais atvejais, kai teisinis pagrindas gauti turtą yra tikslinis, t. y. turtas gali būti gautas tik konkrečiam tikslui – nagrinėjamu atveju išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, atlyginti, ieškovas turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo ieškovo sąskaita (gavo turtą), o atsakovas turi įrodyti, kad turtas gautas esant visoms sąlygoms, kurias nustato teisinis pagrindas.
„Kadangi nagrinėjamu atveju teisinis pagrindas gauti išmoką buvo siejamas su jos panaudojimo paskirtimi, tai ieškovei pakanka įrodyti, kad atsakovas be teisinio pagrindo įgijo tai, ko jis negalėjo ar neturėjo gauti, o atsakovui tenka pareiga pagrįsti, kad išmoka panaudota pagal paskirtį, t. y. išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, kompensuoti“, – L. Vaisietos byloje paskelbė kasacinis teismas.
LAT konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje žemesnės instancijos teismai iš esmės tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, todėl teismų sprendimus paliko nepakeistus.
Šis teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.