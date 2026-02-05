Pirmą kartą slidinėti išvykusi J. Partikė pribloškė sekėjus: išryškino dailias kūno linijas

Kartu su mylimuoju Justina patraukė į kaimyninę Lenkiją, kur užkariavo Zakopanės kalnus.
Instagrame žinoma moteris pripažino, kad ant slidžių stojosi pirmą kartą.
„36 ant nosies ir vis dar pirmi kartai“, – brūkštelėjo ji.
Pro sekėjų akis neprasprūdo ir dėmesį traukianti Justinos slidinėjimo apranga. Ant balto sniego sluoksniu užklotų kalnų ji pozavo su aptempu juodu slidinėjimo kostiumu.
Panašu, jog kelionės tikslas buvo ne tik papramogauti – svetur J. Partikė pasitiko ir savo gimtadienį.
Apie tai ji plačiau kalbėjo Instagramo įraše:
„Kai buvau maža, žiūrėdavau į žvaigždes ir tyliai svajodavau apie gyvenimą, kuris atrodė per didelis mano rankoms.
Šiąnakt žvaigždės žiūri į mane ir aš žinau – ta maža mergaitė manyje didžiuojasi.
Paskutinė naktis prieš 36 metus…. Kai svajonės nebėra troškimas. Jos – mano realybė. O žmonės aplink mane-mano ne tik mano draugai,bet mano šeima. Viskas apie ką galėjau svajoti…viskas tik auga….Kaip ir mano tobuli vaikai“.