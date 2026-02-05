ŽmonėsVeidai ir vardai

Tokios Monikos Liu dar nematėte: ant žurnalo viršelio pozavo be drabužių

2026 m. vasario 5 d. 11:46
Lrytas.lt
Iš dainininkės Monikos Liu – netikėtumas. Ant populiaraus žurnalo viršelio ji pozavo visiškai nusimetusi drabužius.
Apie tai socialiniuose tinkluose paskelbė žurnalo prodiuserė Elena Puidokaitė-Bruzgulienė.
„Meilė, kuri leidžia būti savimi.
Seksas, kuris prasideda nuo drąsos kalbėti.
Atvirumas, kuris neturi būti garsus, kad būtų tikras.
Vasario @ellelithuania numeris – apie intymumą be gėdos ir švelnumą be baimės.
Mūsų viršelyje Monika Liu: atvira, jautri ir nepaprastai subtili.
Jos grožis – ramus ir kerintis.
Jos atvirumas – laisvas, bet nieko nereikalaujantis. Naujausias numeris prekyboje jau nuo šiandien“, – rašė ji.
