Danielius Bunkus paviešino jautrius žodžius, skirtus Natalijai Bunkei: „Labai gerbiu“

Tarp viešai nuskambėjusių palinkėjimų pasirodė ir itin asmeniška žinutė nuo buvusio vyro Danieliaus Bunkaus.
Socialiniame tinkle „Instagram“ D. Bunkus paviešino įrašą, kurį lydėjo šiltas sveikinimas N. Bunkei.
Žodžius jis papildė N. Bunkės legendiniu hitu „Velnias manyje gyvena“, o iliustravo vasario 28-ąją „Žalgirio“ arenoje vyksiančio koncerto plakatu.
„Instagram“ istorijose paviešintu sveikinimu žinomas vyras sutiko pasidalyti ir su Lrytas skaitytojais.
„Miela Natke, su gimtadieniu Tave! Kad velnias Tavyje gyvena, bent jau aš, asmeniškai, tai niekad neabejojau.
Sveikinu Tave su Tavo diena! Be to velnio, turi daug nuostabių savybių, kurios žavi ir traukia žmones.
Turi didžiulę charizmą, pasitikėjimą savimi, užsispyrimą siekiant savo tikslų ir esi puiki mama mūsų sūnui!
Už tai Tave labai gerbiu! Gražios šventės!“ – socialiniame tinkle „Instagram“ N. Bunkę sveikino D. Bunkus.