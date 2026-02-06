ŽmonėsVeidai ir vardai

Garsi profesorė populiariausiai Jessicos Shy dainai pažėrė kritikos

2026 m. vasario 6 d. 09:54
Lrytas.lt
Populiariausia Lietuvos dainininkė Jessica Shy sulaukė kritikos. Iš pradžių metų pabaigoje Egidijus Sipavičius prisipažino, kad jam ši atlikėja slaviška, o dabar, „Žinių radijo“ laidoje „Labas, Milda“ Kazimiero Simonavičiaus universiteto lingvistikos ir komunikacijos profesorė, daktarė Jolanta Zabarskaitė sukritikavo populiariausią jos dainą.
Daugiau nuotraukų (14)
Laidoje buvo diskutuojama apie valstybinės kalbos padėtį ir kokias rizikas kelia populiarios kultūros reiškiniai. Buvo paliesta ir dainininkė Jessica Shy.
„Dabar yra populiari daina – „Apkabink“, kur ir „Ratilio“ ją dainuoja. Tau nesigirdi toje dainoje rusiškos, slaviškos melodijos, tokios čestuškių melodijos?“ – laidos vedėjos Mildos klausė Jolanta ir pridūrė, kad pastaruoju metu slaviško skambesio dainose girdima daug.
„Girdisi. Tos čestuškos ritmika, melodika. Mes kultūros asamblėjoje protestuojame, bet šokame pagal tą „Ratilio“ atliekamą dainą (Red. ansamblis įrašė savąją Jessicos Shy dainos versiją). Ir mums tai kažkodėl nekliūna. Man tai ausį labai rėžia.
Iš esmės muzika taip pat yra mąstymo būdas, o ten – jis visiškai slaviškas. Ir nekliūva. Čia yra problema. Mums tai turi pradėti kliūti“, – „Žinių radijuje“ sakė viešnia.
 
Jessica ShyMuzikaDainos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.