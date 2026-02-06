Garsi profesorė populiariausiai Jessicos Shy dainai pažėrė kritikos

Laidoje buvo diskutuojama apie valstybinės kalbos padėtį ir kokias rizikas kelia populiarios kultūros reiškiniai. Buvo paliesta ir dainininkė Jessica Shy.
„Dabar yra populiari daina – „Apkabink“, kur ir „Ratilio“ ją dainuoja. Tau nesigirdi toje dainoje rusiškos, slaviškos melodijos, tokios čestuškių melodijos?“ – laidos vedėjos Mildos klausė Jolanta ir pridūrė, kad pastaruoju metu slaviško skambesio dainose girdima daug.
„Girdisi. Tos čestuškos ritmika, melodika. Mes kultūros asamblėjoje protestuojame, bet šokame pagal tą „Ratilio“ atliekamą dainą (Red. ansamblis įrašė savąją Jessicos Shy dainos versiją). Ir mums tai kažkodėl nekliūna. Man tai ausį labai rėžia.
Iš esmės muzika taip pat yra mąstymo būdas, o ten – jis visiškai slaviškas. Ir nekliūva. Čia yra problema. Mums tai turi pradėti kliūti“, – „Žinių radijuje“ sakė viešnia.