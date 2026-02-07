Mirė „Sengirės fondo“ bendraįkūrėja A. Striužė

Apie jos mirtį feisbuke paskelbė fotožurnalistė, menininkė Berta Tilmantaitė.
Pastaroji pasidalino ypač jautriu įrašu.
„Šviesios ir lengvos kelionės, meile, sese, dukra, drauge. Šviesos šviesos šviesos“, – rašė ji.
Nurodoma, kad atsisveikinimas vyks: M.K. Paco g. 4, Vilnius. II šarvojimo salėje
Vasario 8d. Sekmadienį 16:00–21:00 val.
Vasario 9d. Pirmadienį 9:00–19:00 val. 18 val. vyks išlydėjimo ceremonija, kuria atsisveikinimas baigsis. Kviečiame atnešti po baltą lelijos žiedą.
B.Tilmantaitė savo įraše nurodė, kad norintys „burtis kartu padainuot Aurutei sutartinių ar pagrot muzikos, parašykit.“