Rūtos Lukoševičiūtės namuose – siaubinga nelaimė: gaisro metu žuvo visi laikyti gyvūnai

Netikėtai užsiliepsnojus ūkiniam pastatui, žuvo visi ten laikyti gyvūnai.
Žinia apie nelaimę pasirodė Kiauklių kaimo bendruomenės „Facebook“ paskyroje.
„Tikriausiai jau visi matėte ir girdėjote, kad mūsų Kiauklių kaime įvyko skaudi nelaimė – gaisro metu visiškai sudegė ūkio paskirties pastatas, priklausęs Rūtai ir Mariui Daudams.
Gaisro metu buvo prarastas ne tik pastatas, bet ir jame laikyti gyvūnai bei paukščiai, o tai šeimai sukėlė didelį materialinį ir emocinį sukrėtimą.
Nuoširdžiai kviečiame visus geros valios žmones, galinčius ir norinčius suteikti finansinę paramą.
Iš anksto dėkojame kiekvienam už parodytą gerumą, supratingumą ir pagalbą“, – rašoma įraše.