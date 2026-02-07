ŽmonėsVeidai ir vardai

Živilė Pinskuvienė šėlo šimtadienio vakarėlyje: iš internautų – stebinantis noras

2026 m. vasario 7 d. 13:44
Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė (50 m.) socialiniuose tinkluose dažnai dalijasi akimirkomis iš savo spalvingo gyvenimo, kuriame, regis, netrūksta linksmybių. Šį kartą internautus nustebino paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip politikė šėlo šimtadienio vakarėlyje.
Vaizdo įrašą Ž. Pinskuvienė paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Jame užfiksuotos neįkainojamos akimirkos iš vienos Širvintų gimnazijos moksleivių šimtadienio.
Vakarėlyje Ž. Pinskuvienė šėlo kartu su moksleiviais – moteris ne tik šoko, bet ir stojo prie DJ pulto.
Vaizdo įraše taip pat matyti, kad merė moksleivius nustebino picomis.
„Šimtadienį <...> gimnazijoje švenčiame su trenksmu!“, – rašė Ž. Pinskuvienė.
Įrašas sulaukė didelio internautų susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 2,1 tūkst. žmonių.
Ne vienas internautas stebėjosi politikės charizma ir kūrybiškumu.
„Nors aš ne iš Širvintų, puikiai suprantu, kodėl gyventojai taip myli savo merę“, – rašė viena internautė.
„Na, ši merė yra nuostabi, visur spėja ir visur pritampa, nieko nepamiršta, sėkmės“, – antrino kita.
„Na, aš jus seku, vis stebiu jūsų įrašus, o jūs vis tiek kažkaip sugebate nustebinti savo kūrybiškumu ir atsidavimu žmonėms. Žaviuosi jumis ir jūsų darbais!“, – rašė dar viena.
„Va čia tai merė. Norėtųsi Jus matyti prezidente“, – rašė dar vienas internautas.
