Živilė Pinskuvienė šėlo šimtadienio vakarėlyje: iš internautų – stebinantis noras

Vaizdo įrašą Ž. Pinskuvienė paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Jame užfiksuotos neįkainojamos akimirkos iš vienos Širvintų gimnazijos moksleivių šimtadienio.
Vakarėlyje Ž. Pinskuvienė šėlo kartu su moksleiviais – moteris ne tik šoko, bet ir stojo prie DJ pulto.
Vaizdo įraše taip pat matyti, kad merė moksleivius nustebino picomis.
„Šimtadienį <...> gimnazijoje švenčiame su trenksmu!“, – rašė Ž. Pinskuvienė.
Įrašas sulaukė didelio internautų susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 2,1 tūkst. žmonių.
Ne vienas internautas stebėjosi politikės charizma ir kūrybiškumu.
„Nors aš ne iš Širvintų, puikiai suprantu, kodėl gyventojai taip myli savo merę“, – rašė viena internautė.
„Na, ši merė yra nuostabi, visur spėja ir visur pritampa, nieko nepamiršta, sėkmės“, – antrino kita.
„Na, aš jus seku, vis stebiu jūsų įrašus, o jūs vis tiek kažkaip sugebate nustebinti savo kūrybiškumu ir atsidavimu žmonėms. Žaviuosi jumis ir jūsų darbais!“, – rašė dar viena.
„Va čia tai merė. Norėtųsi Jus matyti prezidente“, – rašė dar vienas internautas.