Pauliaus Bagdanavičiaus šeimoje – sukrečianti patirtis: teko gelbėti dukros gyvybę

Apie tai atlikėjas prakalbo savo „Facebook“ paskyroje.
Vyras taip pat pasidalijo patarimais, kaip išvengti tokių sitaucijų.
„Vakar paprastas ledinuko valgymas vos netapo tragedija…
Mūsų Marija paspringo, ir tik dėl to, kad žinojome, kaip elgtis, viskas baigėsi laimingai.
Po to dar teko važiuoti filmuotis į laidą, bet visa diena buvo lyg kitoje galaktikoje – kūnas ten, mintys vis dar tame momente… Svarbiausia ne tai.
Svarbiausia, kad Marija yra saugi ir šalia.
Tokios situacijos primena, kaip greitai viskas gali pasikeisti ir kaip svarbu būti pasiruošusiems.
Branginkime akimirkas ir mokėkime padėti – tai gali išgelbėti gyvybę“, – rašė jis.