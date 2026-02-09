Iš dainininko Vytauto Šiškausko – įspėjimas: ragina būti budriems

„MIELIEJI, DĖMESIO BŪKITE BUDRŪS!
Girdžiu, ir Jūs patys man rašote, jog iš daugelio mano vardu, su mano nuotraukomis sukurtų netikrų anketų rašinėja ir prašo pinigų, siūlo koncertų korteles ir panašiai.
MIELI DRAUGAI, AŠ DAR KARTĄ LABAI LABAI PRAŠAU – ATKREIPKITE DĖMESĮ Į NETIKRAS ANKETAS, KURIAS KURIA SUKČIAI APSIMESDAMI MANIMI – JŲ PRIKURTA BEGALĖ!!!
AŠ TIKRAI NESIŪLAU JOKIŲ AUKSINIŲ KORTELIŲ, NEIEŠKAU JOKIŲ DRAUGYSČIŲ, NIEKO NEPRAŠAU IR NIEKUR NEKVIEČIU.
RAŠAU IR VIEŠINU,KADANGI JAU YRA NUKENTĖJUSIŲ ŽMONIŲ. ĮKELIU KELETĄ FEIKINIŲ ANKETŲ“, – rašė jis.